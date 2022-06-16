Украина освободит оккупированный Крым при помощи западного оружия, — Резников

По словам министра обороны, реакция РФ на освобождения даже не рассматривается, так как это украинская территория.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что при помощи поставок западного оружия ВСУ освободят все оккупированные территории. Об этом он сообщил в интервью CNN.

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По словам министра, американское оружие поможет Украине вернуть временно оккупированные Россией территории, включая АР Крым и Донбасс.

"Крым — это стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Мы будем двигаться шаг за шагом. Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым", — заявил Резников.

Глава оборонного ведомства заявил, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск. Следующим этапом будет отбросить войска РФ на позиции до вторжения 24 февраля.

На третьем этапе Украина с партнерами будет обсуждать, как вернуть захваченные территории, включая автономную республику. Официальные лица заявляют, что не будут применять оружия для нападения на территорию РФ, однако Крым — украинская территория, а не российская.

Министр подчеркнул, что российская реакция в освобождении Крыма военным путем не рассматривается.

"Это неважно. Потому что они это увидят в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят и в Мариуполе…. Это украинские земли, и Крым тоже украинская земля, несмотря ни на что", — резюмировал Алексей Резников.

Напомним, в СМИ сообщили, что Франция хочет победы Украины и полной деоккупации всех территорий.

Ранее сообщалось, что оккупация Николаева и Одессы — один из пунктов военного плана РФ после захвата Донбасса. Для Украины эти города имеют стратегическое значение.