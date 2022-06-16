Занимают пустые дома: россиян переселяют в оккупированный Херсон, — Маляр (видео)

По словам замминистра обороны Украины, оккупанты усиливают мероприятия по выдаче российских паспортов населению захваченных территорий. Для этого была создана электронная очередь на две недели вперед.

Российские военнослужащие перевозят членов семей и родственников в оккупированные населенные пункты Украины, в частности, в Херсон. Об этом на брифинге рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Со стороны России активизировалась перевозка семей военнослужащих российских оккупационных войск в захваченные российским агрессором украинские населенные пункты", — сообщила она.

Так называемые "переселенцы" из РФ самовольно занимают квартира и дома, хозяева которых вынужденно выехали с захваченных территорий.

По информации Маляр, российские оккупанты также усиливают мероприятия по принудительной паспортизации населения Украины. Для этого они создали электронную очередь на получение паспорта на две недели вперед.

"Не исключается, что эти мероприятия проводят с целью искусственного увеличения доли местного населения, которое будет обязано гарантированно поддерживать планы Кремля относительно аннексии временно оккупированных территорий Украины в случае проведения так называемых референдумов", — подчеркнула чиновница.

Маляр добавила, что Россия не отказалась от своих планов все же провести псевдо-референдумы на территории оккупированных регионов. На сегодняшний день им это не удается, так как местное население оказывает мощное сопротивление захватчикам.

Напомним, всем рожденным в оккупированной Херсонской области после 24 февраля собираются автоматически присваивать гражданство РФ. Оккупационный руководитель Херсонской области Кирилл Стремоусов также заявил, что на российские паспорта в регионе якобы возник "ажиотажный спрос" и за ними "люди массово стоят в очередях".

Ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что в Херсоне паспорта РФ захотели получить всего 23 человека — в основном это пособники оккупантов.