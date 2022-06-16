Займають порожні будинки: росіян переселяють в окупований Херсон — Маляр (відео)

За словами заступника міністра оборони України, окупанти посилюють заходи щодо видавання російських паспортів населенню захоплених територій. Для цього було створено електронну чергу на два тижні вперед.

Російські військовослужбовці перевозять членів сімей і родичів в окуповані населені пункти України, зокрема, в Херсон. Про це сьогодні на брифінгу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"З боку Росії активізувалося перевезення сімей військовослужбовців російських окупаційних військ у захоплені російським агресором українські населені пункти", — повідомила вона.

Так звані "переселенці" з РФ самовільно займають квартиру та будинки, господарі яких вимушено виїхали із захоплених територій.

За інформацією Маляр, російські окупанти також посилюють заходи щодо примусової паспортизації населення України. Для цього вони створили електронну чергу для отримання паспорта на два тижні вперед.

"Не заперечується, що ці заходи проводять з метою штучного збільшення частки місцевого населення, яке буде зобов'язане гарантовано підтримувати плани Кремля щодо анексії тимчасово окупованих територій України в разі проведення так званих референдумів", — наголосила чиновниця.

Маляр додала, що Росія не відмовилася від своїх планів усе ж таки провести псевдореферендуми на території окупованих регіонів. На сьогодні їм це не вдається, тому що місцеве населення чинить сильний опір загарбникам.

Нагадаємо, всім народженим в окупованій Херсонській області після 24 лютого збираються автоматично привласнювати громадянство РФ. Окупаційний керівник Херсонської області Кирило Стремоусов також заявив, що на російські паспорти у регіоні нібито виник "ажіотажний попит" і за ними "люди масово стоять у чергах".

Раніше спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що в Херсоні паспорти РФ захотіли отримати лише 23 особи — переважно це посібники окупантів.