В оккупированном Токмаке перевернулась машина ВС РФ с наворованным имуществом (видео)

Очевидцы рассказали, что в упавшей прямо в реку бронированной машине были украденные плазменные телевизоры, Wi-Fi роутеры и агромешки.

В оккупированном Токмаке Запорожской области перевернулась и влетела в реку Молочная бронированная машина российских войск. В ней было наворованное имущество. Об этом сообщается на странице tokmak_ukraine в Instagram.

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Очевидцы рассказали, что в машине были украденные плазменные телевизоры, роутеры и агромешки. О подробностях происшествия и что лучилось с российскими военными, которые находились в транспорте, не сообщается. Однако указано, что бронированная машина упала в реку, на кадрах можно увидеть, что она перевернулась и частично находится в воде.

Также уточняется, что в начале вторжения России на мосту через реку Молочная уже переворачивалась и падала военная техника россиян.

Напомним, 14 июня СБУ показали видео, как российские военные зашли в продуктовый магазин в Сумской области и обворовали его. Оккупанты забирали с полок магазина все: от батареек до духов. Кроме того, один из российских военных попытался вскрыть кассу с деньгами.

11 июня в Нацполиции рассказали, что во время российской оккупации Ирпеня местная жительница показывала солдатам армии России богатые дома и занималась мародерством вместе с ними. В ходе обысков дома у пособницы оккупантов обнаружили символику СССР, а также украденные вещи — бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, украшения, одежду.