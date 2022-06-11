Показывала богатые дома: жительница Ирпеня вместе с ВС РФ занималась мародерством (фото, видео)

В ходе обысков дома у пособницы оккупантов обнаружили символику СССР, а также украденные вещи — бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, украшения, одежду и другое.

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Национальная полиция разоблачила жительницу Ирпеня Киевской области, которая была пособницей российских военных. Она "наводила" россиян на дома богатых семей и занималась вместе с ними мародерством. Об этом правоохранители рассказали в Telegram.

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Сообщается, что в ходе обысков дома у женщины следователи обнаружили символику СССР, а также украденные вещи — бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные украшения, одежду, а также коллекционный алкоголь и парфюмы.

В полиции заявили, что во время общения с правоохранителями женщина придумала историю о том, что ей якобы соседи передали эти вещи на хранение. Однако во время обысков люди, которые были привлеченные, как понятые, узнали свое украденное имущество.

В ведомстве сообщили, что фигурантка дела уже попадала в поле зрения полицейских из-за конфликтов с соседями и домашнего насилия над своей матерью.

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Напомним, 31 мая в МВД рассказали, что после полномасштабного вторжения России в Украине на первый план вышли мародерство, мошенничество и угоны автомобилей. Пресечь эти преступления удалось, когда тюремный срок увеличили до 15 лет.

26 мая российские СМИ написали, что российские военные отправили 58 тонн посылок с украденными вещами домой в Россию. По информации журналистов, чаще всего награбленное оккупанты шлют в Москву (10,3 т) и Екатеринбург (6 т), а также в город Юрга, где стоят три военных части.

Также жительница Ирпеня рассказала, что побывавший в ее квартире российский военный сфотографировался на Polaroid, но не забрал фотографию со своим изображением. Зато оккупант РФ украл около 10 золотых украшений.