Показувала багаті будинки: мешканка Ірпеня разом із ЗС РФ займалася мародерством (фото, відео)

Під час обшуків будинку у спільниці окупантів виявили символіку СРСР, а також вкрадені речі — побутову та комп'ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, прикраси, одяг та інше.

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Національна поліція викрила мешканку Ірпеня Київської області, яка була спільницею російських військових. Вона "наводила" росіян на будинки багатих сімей і займалася разом із ними мародерством. Про це правоохоронці розповіли у Telegram.

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Повідомляється, що під час обшуків будинку у жінки слідчі виявили символіку СРСР, а також вкрадені речі — побутову та комп'ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні прикраси, одяг, а також колекційний алкоголь та парфуми.

У поліції заявили, що під час спілкування з правоохоронцями жінка вигадала історію про те, що їй нібито сусіди передали ці речі на зберігання. Проте під час обшуків люди, які були залучені, як поняті, впізнали своє вкрадене майно.

У відомстві повідомили, що фігурантка справи вже потрапляла в поле зору поліцейських через конфлікти з сусідами та домашнє насильство над своєю матір'ю.

Нагадаємо, 31 травня в МВС розповіли, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україні на перший план вийшли мародерство, шахрайство та викрадення автомобілів. Запобігти цим злочинам вдалося, коли термін ув'язнення збільшили до 15 років.

26 травня російські ЗМІ написали, що російські військові відправили 58 тонн посилок із вкраденими речами додому до Росії. За інформацією журналістів, найчастіше награбоване окупанти шлють до Москви (10,3 т) та Єкатеринбурга (6 т), а також до міста Юрга, де стоять три військові частини.

Також мешканка Ірпеня розповіла, що російський військовий, який побував у її квартирі, сфотографувався на Polaroid, але не забрав фотографію зі своїм зображенням. Натомість окупант РФ вкрав близько 10 золотих прикрас.