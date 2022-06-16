В окупованому Токмаку перекинулася машина ЗС РФ з награбованим майном (відео)

Очевидці розповіли, що в броньованій машині, яка впала прямо в річку, були вкрадені плазмові телевізори, Wi-Fi роутери й агромішки.

В окупованому Токмаку Запорізької області перекинулась і влетіла в річку Молочна броньована машина російських військ. У ній було награбоване майно. Про це повідомляється на сторінці tokmak_ukraine в Instagram.

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Очевидці розповіли, що в машині були вкрадені плазмові телевізори, роутери й агромішки. Про подробиці події і що сталося з російськими військовими, які перебували у транспорті, не повідомляється. Проте вказано, що броньована машина впала у річку, на кадрах можна побачити, що вона перекинулася та частково перебуває у воді.

Також уточнюється, що на початку вторгнення Росії на мосту через річку Молочна вже переверталася та падала військова техніка росіян.

Нагадаємо, 14 червня СБУ показали відео, як російські військові зайшли в продуктовий магазин на Сумщині й обікрали його. Окупанти забирали з полиць магазину все: від батарейок до парфумів. Крім того, один із російських військових спробував зламати касу з грошима.

11 червня у Нацполіції розповіли, що під час російської окупації Ірпеня місцева мешканка показувала солдатам армії Росії багаті будинки та займалася мародерством разом із ними. Під час обшуків будинку у посібниці окупантів знайшли символіку СРСР, а також вкрадені речі — побутову та комп'ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, прикраси, одяг.