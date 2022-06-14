"Демілітаризація магазину": СБУ опублікувала кадри мародерства окупантів (відео)

У спецслужбі уточнили, що населений пункт у Сумській області, де "героїзували" росіяни, давно звільнений, але пам'ять про їхні "подвиги" зберегла система відеоспостереження.

Служба безпеки України опублікувала відео з камер спостереження магазину в Сумській області. Камери зафіксували один із численних фактів мародерства російських окупантів. У спецслужбі зазначили, що завдяки ЗСУ в області більше немає окупантів, проте "пам'ять" про їхнє знаходження на українській землі збереглася на відео.

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"Спочатку рашисти "героїчно" виламали двері магазину, а потім почали "демілітаризувати" його полиці, — зазначили в СБУ. — Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли тут же, в магазині. Всі розуміють, що російські солдати мають лише одне обличчя — вбивць і мародерів”.

Що російські окупанти крадуть в українців

Оцінку української спецслужби підтверджує багато свідчень мародерства російських солдатів в Україні. На початку квітня в мережу виклали відео з камер спостереження у відділеннях російської служби експрес-доставки СДЕК у білоруському Мозирі. На цих кадрах видно, як російські окупанти, які вийшли з української території, вишикувалися в чергу, щоб відправити додому награбоване в будинках українців. Посилок у них було так багато, що до поштових відділень їх привозили на КамАЗах, вага деяких із них доходила до 450 кг.

Серед речей, які відправляли військові, були:

телевізори,

меблі,

одяг,

інструменти,

деталі для комп'ютерів,

автомобільні запчастини,

запчастини для кондиціонерів,

рибальські снасті,

одяг та ін.

Після шуму, що піднявся в ЗМІ, керівництво СДЕК прийняло рішення призупинити відеотрансляції зі своїх відділень у Білорусі, які знаходяться поблизу українського кордону.

16 квітня росіянин Юрій Звєрєв поцікавився у пабліку "Головна дорога. Твер і область" соцмережі ВК, як оформити документи на BMW X5, привезений з України. Своє питання автор забезпечив фотографією, де видно, що на кузов автомобіля наклеїли літеру V — один із символів, які використовують окупанти.

Фокус повідомляв також, що російські військові-мародери приймали "замовлення" прямо у будинках українців. Про це свідчить запис телефонної розмови окупанта, який побував у будинку "багатого рибалки".