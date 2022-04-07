Скандал із військовими-мародерами. Російська пошта відключила камери у своїх відділеннях у Білорусі

Днями люди у військовій формі в білоруських пунктах доставки відправляли додому одяг, телевізори, інструменти, запчастини й ін. Вага деяких посилок доходила до 450 кг.

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Керівництво російського оператора експрес-доставки вантажів СДЕК вирішило призупинити відеотрансляції зі своїх відділень у Білорусі, що розташовані поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє ВВС.

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Таке рішення керівництва компанії було після того, як на початку цього тижня люди, схожі на російських військових, відправляли з білоруських відділень СДЕК численні посилки з речами й інструментами. Можливо, всі ці речі росіяни винесли з будинків у містах і селах України, які певний час перебували під окупацією.

Згодом з'явився поіменний список російських солдатів-мародерів, які, ймовірно, відправляли додому крадені речі. Більшість із них — вихідці із Сибіру.

Що вивезли військові мародери з України?

Серед речей, що їх відправляли військові, були:

телевізори,

меблі,

одяг,

інструменти,

комплектуючі для комп'ютерів,

автомобільні запчастини,

запчастини для кондиціонерів,

рибальські снасті,

одяг та ін.

Вага окремої посилки доходила майже до пів тонни.

Список можливих російських мародерів у номерах телефонів

Особливий інтерес до чужого майна виявили уродженці міста Рубцовськ Алтайського краю — у списку моливих військових-мародерів рубцівчан виявилося найбільше.

Так, Коваленко Євген Євгенович відправив додому посилку вагою 450 кг, у якій були інструменти, музичні колонки, стіл і намет.

Ніколаєв Павло Олександрович із того ж сибірського міста вирішив доповнити свій домашній інтер'єр телевізором, кріслом та інструментами. Вага його посилки – 205 кг.

Жуковський Роман Олександрович теж вирішив обзавестися новим телевізором, інструментами й одягом.

Колоцей Сергій Олександрович переслав до Ульяновська кришку від автомобільного багажника.

Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кг інструментів, речей і кілька телевізорів.

ТБ виявився, мабуть, найпопулярнішим зі списку предметів, які військові відправляли на батьківщину. Очевидно, саме цьому електронному пристрою відводиться важливе місце в житті середнього росіянина.

Telegram-канал "Белорусский Гаюн" опублікував список із десятка таких російських військових із їхніми телефонами, за номерами легко виявити їхні акаунти в Telegram із фотографіями.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканець підмосковного Реутово виставив на "Авіто" олімпійку збірної України з футболу, яку, судячи з усього, російський військовий як "трофей" виніс із будинку жителя України під Броварами — продавець згадав про цю подробицю в оголошенні.