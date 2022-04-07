Скандал із військовими-мародерами. Російська пошта відключила камери у своїх відділеннях у Білорусі
Днями люди у військовій формі в білоруських пунктах доставки відправляли додому одяг, телевізори, інструменти, запчастини й ін. Вага деяких посилок доходила до 450 кг.
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Керівництво російського оператора експрес-доставки вантажів СДЕК вирішило призупинити відеотрансляції зі своїх відділень у Білорусі, що розташовані поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє ВВС.
Таке рішення керівництва компанії було після того, як на початку цього тижня люди, схожі на російських військових, відправляли з білоруських відділень СДЕК численні посилки з речами й інструментами. Можливо, всі ці речі росіяни винесли з будинків у містах і селах України, які певний час перебували під окупацією.
Згодом з'явився поіменний список російських солдатів-мародерів, які, ймовірно, відправляли додому крадені речі. Більшість із них — вихідці із Сибіру.
Що вивезли військові мародери з України?
Серед речей, що їх відправляли військові, були:
- телевізори,
- меблі,
- одяг,
- інструменти,
- комплектуючі для комп'ютерів,
- автомобільні запчастини,
- запчастини для кондиціонерів,
- рибальські снасті,
- одяг та ін.
Вага окремої посилки доходила майже до пів тонни.
Список можливих російських мародерів у номерах телефонів
Особливий інтерес до чужого майна виявили уродженці міста Рубцовськ Алтайського краю — у списку моливих військових-мародерів рубцівчан виявилося найбільше.
- Так, Коваленко Євген Євгенович відправив додому посилку вагою 450 кг, у якій були інструменти, музичні колонки, стіл і намет.
- Ніколаєв Павло Олександрович із того ж сибірського міста вирішив доповнити свій домашній інтер'єр телевізором, кріслом та інструментами. Вага його посилки – 205 кг.
- Жуковський Роман Олександрович теж вирішив обзавестися новим телевізором, інструментами й одягом.
- Колоцей Сергій Олександрович переслав до Ульяновська кришку від автомобільного багажника.
- Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кг інструментів, речей і кілька телевізорів.
ТБ виявився, мабуть, найпопулярнішим зі списку предметів, які військові відправляли на батьківщину. Очевидно, саме цьому електронному пристрою відводиться важливе місце в житті середнього росіянина.
Telegram-канал "Белорусский Гаюн" опублікував список із десятка таких російських військових із їхніми телефонами, за номерами легко виявити їхні акаунти в Telegram із фотографіями.
Раніше Фокус повідомляв, що мешканець підмосковного Реутово виставив на "Авіто" олімпійку збірної України з футболу, яку, судячи з усього, російський військовий як "трофей" виніс із будинку жителя України під Броварами — продавець згадав про цю подробицю в оголошенні.