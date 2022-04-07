Скандал с военными-мародерами. Российская почта отключила камеры в своих отделений в Беларуси

На днях люди в военной форме в белорусских пунктах доставки отправляли домой одежду, телевизоры, инструменты, запчасти и пр. Вес некоторых посылок доходил до 450 кг.

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Руководство российского оператора экспресс-доставки грузов СДЭК решило приостановить видеотрансляции из своих отделений в Беларуси, которые находятся вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает BBC.

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Такое решение руководства компании последовало после того, как в начале этой недели люди, похожие на российских военных, отправляли из белорусских отделений СДЭК многочисленные посылки с вещами и инструментами. Возможно, все эти вещи россияне вынесли из домов в городах и селах Украины, которые некоторое время находились под оккупацией.

Впоследствии появился поименный список российских солдат-мародеров, которые, предположительно, отправляли домой краденные вещи. Большинство из них — выходцы из Сибири.

Что вывезли военные мародеры из Украины?

В числе вещей, которые отправляли военные, были:

телевизоры,

мебель,

одежда,

инструменты,

комплектующие для компьютеров,

автомобильные запчасти,

запчасти для кондиционеров,

рыболовные снасти,

одежда и др.

Вес отдельный посылок доходил почти до полутонны.

Список предполагаемых российских мародеров в номерами телефонов

Особый интерес к чужому имуществу проявили уроженцы города Рубцовск Алтайского края — в списке предполагаемых военных-мародеров рубцовчан оказалось больше всех.

Так, Коваленко Евгений Евгеньевич отправил домой посылку весом 450 кг, в которой были инструменты, музыкальные колонки, стол и палатка.

Николаев Павел Александрович из того же сибирского города решил дополнить свой домашний интерьер телевизором, креслом и инструментами. Вес его посылки — 205 кг.

Жуковский Роман Александрович тоже решил обзавестись новым телевизором, инструментами и одеждой.

Колоцей Сергей Александрович переслал в Ульяновск крышку от автомобильного багажника.

Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров.

Телевизор оказался, пожалуй, самым популярным из списка предметов, которые военные отправляли на родину. Очевидно, именно этому электронному устройству отводится важное место в жизни среднестатистического россиянина.

Telegram-канал Беларускі Гаюн опубликовал список из десятка таких российских военных с их телефонами, по номерам легко находятся их аккаунты в Telegram с фотографиями.

Ранее Фокус сообщал, что житель подмосковного Реутово выставил на Авито олимпийку сборной Украины по футболу, которую, судя по всему, российский военный в качестве "трофея" вынес из дома жителя Украины под Броварами — продавец упомянул об этой подробности в объявлении.