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Военный Фокус Российско-украинская война

Скандал с военными-мародерами. Российская почта отключила камеры в своих отделений в Беларуси

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Военные мародеры из РФ, Белорусь, почта,
Фото: Скриншот | Военные мародеры из РФ

На днях люди в военной форме в белорусских пунктах доставки отправляли домой одежду, телевизоры, инструменты, запчасти и пр. Вес некоторых посылок доходил до 450 кг.

Руководство российского оператора экспресс-доставки грузов СДЭК решило приостановить видеотрансляции из своих отделений в Беларуси, которые находятся вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает BBC.

Такое решение руководства компании последовало после того, как в начале этой недели люди, похожие на российских военных, отправляли из белорусских отделений СДЭК многочисленные посылки с вещами и инструментами. Возможно, все эти вещи россияне вынесли из домов в городах и селах Украины, которые некоторое время находились под оккупацией.

Впоследствии появился поименный список российских солдат-мародеров, которые, предположительно, отправляли домой краденные вещи. Большинство из них — выходцы из Сибири.

Что вывезли военные мародеры из Украины?

В числе вещей, которые отправляли военные, были:

  • телевизоры,
  • мебель,
  • одежда,
  • инструменты,
  • комплектующие для компьютеров,
  • автомобильные запчасти,
  • запчасти для кондиционеров,
  • рыболовные снасти,
  • одежда и др.

Вес отдельный посылок доходил почти до полутонны.

Список предполагаемых российских мародеров в номерами телефонов

Особый интерес к чужому имуществу проявили уроженцы города Рубцовск Алтайского края — в списке предполагаемых военных-мародеров рубцовчан оказалось больше всех.

  • Так, Коваленко Евгений Евгеньевич отправил домой посылку весом 450 кг, в которой были инструменты, музыкальные колонки, стол и палатка.
  • Николаев Павел Александрович из того же сибирского города решил дополнить свой домашний интерьер телевизором, креслом и инструментами. Вес его посылки — 205 кг.
  • Жуковский Роман Александрович тоже решил обзавестись новым телевизором, инструментами и одеждой.
  • Колоцей Сергей Александрович переслал в Ульяновск крышку от автомобильного багажника.
  • Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров.

Телевизор оказался, пожалуй, самым популярным из списка предметов, которые военные отправляли на родину. Очевидно, именно этому электронному устройству отводится важное место в жизни среднестатистического россиянина.

Telegram-канал Беларускі Гаюн опубликовал список из десятка таких российских военных с их телефонами, по номерам легко находятся их аккаунты в Telegram с фотографиями.

Ранее Фокус сообщал, что житель подмосковного Реутово выставил на Авито олимпийку сборной Украины по футболу, которую, судя по всему, российский военный в качестве "трофея" вынес из дома жителя Украины под Броварами — продавец упомянул об этой подробности в объявлении.