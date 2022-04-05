"Взята в качестве трофея": в России выставили на продажу олимпийку сборной Украины (фото)

В пресс-службе УАФ заявили, что "у россиян "трофеи" — это украденные во время ограбления и мародерства вещи гражданского населения".

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В одном из российских онлайн-магазинов появилось объявление о продаже олимпийки сборной Украины по футболу. Об этом сообщается на странице Украинской ассоциации футбола в Instagram.

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В описании к предмету одежды с украинской символикой указано, что он взят в качестве трофея под Броварами, а стоимость олимпийки — 3700 рублей (около 1000 гривен — прим.Фокус).

Также известно, что олимпийка на данный момент находится в Московской области.

"Российские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей "трофеи" — это оружие врага, завоеванное в бою. У россиян "трофеи" — это украденные во время ограбления и мародерства вещи гражданского населения", — так прокомментировали это объявление в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

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В УАФ также предложили передать эту вещь сборной России по футболу, но отметили, что она ей не поможет, добавив вопрос: "Когда там футбол?", намекая на отстранение всех российских клубов и национальных сборных из соревнований под эгидой УЕФА.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России и российские клубы от соревнований, таким образом, досрочно завершив путь сборной России в квалификации на чемпионат мира-2022, который состоится в конце года в Катаре. Российская сборная должна была играть против сборной Польши, но в итоге, ей было засчитано техническое поражение.

В конце марта ожидалось, что Россию лишат членства в ФИФА, однако на 72-м конгрессе организации вопрос даже не был вынесен на рассмотрение. Более того, ФИФА предоставила русскому языку статус одного из официальных языков организации, а президенту УАФ Андрею Павелко запретили использовать кадры военных преступлений российской армии во время его обращения к участникам конгресса.