"Взято як трофей": у Росії виставили на продаж олімпійку збірної України (фото)

У пресслужбі УАФ заявили, що "в росіян "трофеї" — це викрадені під час пограбування та мародерства речі цивільного населення".

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В одному з українських онлайн-магазинів з'явилося оголошення про продаж олімпійки збірної України з футболу. Про це повідомляють на сторінці Української асоціації футболу в Instagram.

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В описі предмета одягу з українською символікою вказано, що його взято як трофей під Броварами, а вартість олімпійки — 3700 рублів (близько 1000 гривень — прим. Фокус).

Також відомо, що олімпійка наразі перебуває в Московській області.

"Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей "трофеї" — це зброя ворога, завойована в бою. В росіян "трофеї" — це вкрадені під час пограбування та мародерства речі цивільного населення", — так прокоментували це оголошення в пресслужбі Української асоціації футболу.

[ + – ] УАФ відреагувала на продаж одягу із символікою збірної України в Росії

В УАФ також запропонували передати цю річ збірній Росії з футболу, але зазначили, що вона їй не допоможе, додавши питання "Коли там футбол?", натякаючи на усунення всіх російських клубів та національних збірних від змагань під егідою УЄФА.

Нагадаємо, що 28 лютого ФІФА та УЄФА прийняли рішення усунути збірну Росії та російські клуби від змагань, таким чином у такий спосіб достроково завершивши шлях збірної Росії у кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який відбудеться наприкінці року в Катарі. Російська збірна мала грати проти збірної Польщі, але в підсумку їй зарахували технічну поразку.

Наприкінці березня очікували, що Росію позбавлять членства у ФІФА, проте на 72-му конгресі організації питання навіть не винесли на розгляд. Щобільше, ФІФА надала російській мові статус однієї з офіційних мов організації, а президенту УАФ Андрію Павелку заборонили використовувати кадри воєнних злочинів російської армії під час його звернення до учасників конгресу.