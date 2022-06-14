"Демилитаризация магазина": СБУ опубликовала кадры мародерства оккупантов (видео)

В спецслужбе уточнили, что населенный пункт в Сумской области, где "геройствовали" россияне, давно освобожден, но память об их "подвигах" сохранила система видеонаблюдения.

Служба безопасности Украины опубликовала видео с камер наблюдения магазина, расположенного в Сумской области. Камеры запечатлели один из многочисленных фактов мародерства российских оккупантов. В спецслужбе отметили, что благодаря ВСУ в области больше нет оккупантов, однако "память" об их нахождении на украинской земле сохранилась на видео.

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"Сначала рашисты "героически" выломали двери магазина, а затем начали "демилитаризировать" его полки, — отметили в СБУ. — Воровали все, что видели: от батареек до духов. Сумки для награбленного нашли здесь же, в магазине. Все понимают, что русские солдаты имеют только одно лицо – убийц и мародеров".

Что российские оккупанты крадут у украинцев

Оценку украинской спецслужбы подтверждает множество свидетельств мародерства российских солдат в Украине. В начале апреля в сеть выложили видео с камер наблюдения в отделениях российской службы экспресс-доставки СДЭК в белорусском Мозыре. На этих кадрах видно, как российские оккупанты, которые вышли с украинской территории, выстроились в очередь, чтобы отправить домой награбленное в домах украинцев. Посылок у них было так много, что к почтовым отделениям их привозили на КаМАЗах, вес некоторых из них доходил до 450 кг.

В числе вещей, которые отправляли военные, были:

телевизоры,

мебель,

одежда,

инструменты,

комплектующие для компьютеров,

автомобильные запчасти,

запчасти для кондиционеров,

рыболовные снасти,

одежда и др.

После поднявшейся в СМИ шумихи руководство СДЭК приняло решение приостановить видеотрансляции из своих отделений в Беларуси, которые находятся вблизи украинской границы.

16 апреля россиянин Юрий Зверев поинтересовался в паблике "Главная дорога. Тверь и область" соцсети ВК, как оформить документы на BMW X5, привезенный из Украины. Свой вопрос автор снабдил фотографией, на которой видно, что на кузов автомобиля наклеили букву V — один из символов, которые используют оккупанты.

Фокус сообщал также, что российские военные-мародеры принимали "заказы" прямо в домах украинцев. Об этом свидетельствует запись телефонного разговора оккупанта, который побывал в доме "богатого рыболова".