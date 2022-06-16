Результаты "Рамштайн-3": ВСУ получат от Великобритании 20 самоходок M109, — Уоллес

По словам министра обороны Бена Уоллеса, союзники предоставляют Украине достаточно оружия, чтобы иметь возможность выиграть войну.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая после заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе в формате "Рамштайн-3", заявил о предоставлении Украине более 20 155-мм самоходных артиллерийских установок М109. Об этом сообщает британский новостной телеканал Sky News.

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В рамках очередной военной помощи Украине, Британия закупила у бельгийской оружейной компании более 20 САУ М109, которые будут поставлены для нужд ВСУ. Но перед отправкой орудия должны пройти ремонт и техническое обслуживание.

Глава оборонного ведомства отметил, что несмотря на превосходство ВС РФ над украинской армией в артиллерии в соотношении 20 к 1, новые поставки артиллерийских и ракетныех системы большой дальности вскоре позволят ВСУ добиться "значительного прогресса на востоке страны".

Кроме того, Уоллес рассказал, что Украина получит значительное количество противокорабельных ракет для защиты от российского военного флота. По его словам, все предоставленное вооружение позволит Украине приблизиться к победе.

"Я думаю, что у украинцев есть и будут в ближайшие несколько недель возможности для значительного продвижения на востоке страны или для защиты таких городов, как Одесса", — отметил Уоллес.

Напомним, Вооруженные силы Украины получили в распоряжение болгарские станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 "Warrior" от компании BULARMAS. Гранатометы поставляются украинским военным вместе с прицелами ночного видения PGDN-7VIR, а также с дистанционным управлением SPG-9-RCWS.

Россия в войне против Украины задействовала более 330 тысяч человек. По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, количество живой силы противника в местах ведения боевых действий составляет около 220 тысяч военнослужащих.