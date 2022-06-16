Россия задействовала в войне против Украины 330 тысяч солдат, — генерал ВСУ (видео)

В местах ведения боевых действий численность войск ВС РФ составляет около 220 тысяч военнослужащих. При этом потери в ходе войны составляют почти 33 тысячи россиян.

Российская Федерация в полномасштабной войне против Украины задействовала более 330 тысяч человек. Из них, без учета подразделений Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ, в подразделениях ВС РФ по всем направлениям в Украине состоят до 150 тысяч военнослужащих. Об этом в ходе брифинга 16 июня сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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По его словам, общее количество живой силы противника в местах ведения боевых действий составляет около 220 тысяч военнослужащих.

Кроме того, задействованы:

воинские части и подразделения мобилизационного резерва — 80 тысяч человек;

боевые армейские системы (БАС) — 7 тысяч человек;

федеральная служба войск национальной гвардии — до 18 тысяч человек;

частные военные компании (ЧВК) — до 8 тысяч человек.

"Силы обороны Украины оказывают мощное сопротивление наступлению противника. На данный момент самые интенсивные боевые действия проходят на востоке нашей страны, где противник сосредотачивает свои усилия на Северодонецкому и Бахмутскому направлениях", — заявил Громов.

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Отметим, что согласно данным Генштаба ВСУ общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 16 июня включительно ориентировочно составили 32 950 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ понесли значительные потери в ходе войны против Украины. Как заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, российская армия потеряла от 20% до 30% своих бронетанковых сил.

Лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в ходе боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей гибнет или получает ранения до 1000 украинских солдат. По его словам, это в среднем от 200 до 500 убитых украинских военнослужащих в день.