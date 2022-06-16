Росія задіяла у війні проти України 330 тисяч солдат, — генерал ЗСУ (відео)

У місцях ведення бойових дій чисельність військ ЗС РФ становить майже 220 тисяч військовослужбовців. Водночас втрати під час війни становлять майже 33 тисячі росіян.

Російська Федерація у повномасштабній війні проти України задіяла понад 330 тисяч осіб. З них, без урахування підрозділів Військово-морського флоту та Повітряно-космічних сил РФ, у підрозділах ЗС РФ у всіх напрямках в Україні перебувають до 150 тисяч військовослужбовців. Про це під час брифінгу 16 червня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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За його словами, загальна кількість живої сили противника у місцях ведення бойових дій становить майже 220 тисяч військовослужбовців.

Крім того, задіяні:

військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву — 80 тисяч осіб;

бойові армійські системи (БАС) — 7 тисяч осіб;

федеральна служба військ національної гвардії — до 18 тисяч осіб;

приватні військові компанії (ПВК) — до 8 тисяч осіб.

"Сили оборони України чинять потужний опір наступу противника. Наразі найінтенсивніші бойові дії проходять на сході нашої країни, де противник зосереджує свої зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках", — заявив Громов.

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Зазначимо, що згідно з даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 16 червня включно орієнтовно склали 32 950 осіб особового складу.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ зазнали значних втрат під час війни проти України. Як заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, російська армія втратила від 20% до 30% своїх бронетанкових сил.

Лідера фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що під час бойових дій на території Донецької та Луганської областей гине або отримує поранення до 1 000 українських солдатів. За його словами, це здебільшого від 200 до 500 убитих українських військовослужбовців на день.