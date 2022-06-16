Армія РФ втратила до третини своїх бронетанкових сил, — начштабу армії США Міллі (відео)

За словами генерала, такі суттєві втрати говорять про ефективну тактику української армії.

На пресконференції після зустрічі у форматі "Рамштайн-3" голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що ЗС РФ зазнала суттєвих втрат під час вторгнення в Україну. Про це повідомляє сайт Пентагону.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Міллі, російська армія втратила від 20% до 30% своїх бронетанкових сил.

"Це важливо. Це величезні цифри. Отже, українці ведуть дуже ефективний бій тактично і вогнем, і маневром. І це важливо", — сказав Міллі.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, ЗС РФ з моменту вторгнення втратили:

1 449 танків;

3 545 бойових броньованих машин;

55 одиниць спеціальної техніки;

2 494 машин і цистерн із паливом.

Також він додав, що російська армія має перевагу над українською артилерією, за деякими даними в 4-20 разів. Проте точні дані Міллі відмовився називати, заявивши, що ці дані засекречені. Водночас головне не кількість, а ефективне застосування зброї.

Російські війська просто завдають масованих ударів, які завжди приносять бажаний ефект. А ЗСУ, зі свого боку, більш ефективно працюють проти ЗС РФ, зокрема артилеристи.

Нагадаємо, глава Пентагону прокоментував слова про те, що Україна не отримує озброєння у достатній кількості. За його словами, ЗСУ отримують усе за запитом.

Також стало відомо, що Словаччина передала Україні гелікоптери Мі-17 та снаряди до "Град".