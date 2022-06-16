Армия РФ потеряла до трети своих бронетанковых сил, — начштаба армии США Милли (видео)
По словам генерала, такие существенные потери говорят об эффективной тактике украинской армии.
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На пресс-конференции после встречи в формате "Рамштайн-3" глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВС РФ понесли существенные потери в ходе вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
По словам Милли, российская армия потеряла от 20% до 30% своих бронетанковых сил.
"Это важно. Это огромные цифры. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически и огнем, и маневром. И это важно", — сказал Милли.
Отметим, по данным Генштаба ВСУ, ВС РФ с момента вторжения потеряли:
- 1449 танков
- 3545 боевых бронированных машин
- 55 единиц специальной техники
- 2494 машин и цистерн с топливом
Также он добавил, что у российской армии есть преимущество над украинской артиллерией, по некоторым данным в 4-20 раз. Однако точные данные Милли отказался называть заявив, что эти данные засекречены. При этом главное не числа, а эффективное применение оружия.
Российские войска просто наносят массированные удары, которые не всегда приносят желаемый эффект. А ВСУ в свою очередь более эффективно работают против ВС РФ, в том числе артиллеристы.
Напомним, глава Пентагона прокомментировал слова о том, что Украина не получает вооружения в достаточном количестве. По его словам, ВСУ получают все по запросу.
Также стало известно, что Словакия передала Украине вертолеты Ми-17 и снаряды к "Градам".