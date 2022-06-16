Результати "Рамштайн-3": ЗСУ отримають від Великобританії 20 самохідок M109, — Воллес

За словами міністра оборони Бена Воллеса, союзники надають Україні достатньо зброї, щоб мати змогу виграти війну.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес, виступаючи після засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у форматі "Рамштайн-3", заявив про надання Україні понад 20 155 мм самохідних артилерійських установок М109. Про це повідомляє британський новинний телеканал Sky News.

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У межах чергової військової допомоги Україні Британія закупила в бельгійської збройової компанії понад 20 САУ М109, які будуть надішлють для потреб ЗСУ. Але перед відправкою зброї повинні пройти ремонт і технічне обслуговування.

Глава оборонного відомства зазначив, що незважаючи на перевагу ЗС РФ над українською армією в артилерії в співвідношенні 20 до 1, нові постачання артилерійських і ракетних систем великої дальності незабаром дозволять ЗСУ добитися "значного прогресу на сході країни".

Крім того, Воллес розповів, що Україна отримає значну кількість протикорабельних ракет для захисту від російського військового флоту. За його словами, все надане озброєння дозволить Україні наблизитись до перемоги.

"Я думаю, що в українців є і будуть у найближчі кілька тижнів можливості для значного просування на сході країни або для захисту таких міст, як Одеса", — зазначив Воллес.

Нагадаємо, Збройні сили України отримали в розпорядження болгарські станкові протитанкові гранатомети ЗПГ-9 Warrior від компанії BULARMAS. Гранатомети поставляються українським військовим разом із прицілами нічного бачення PGDN-7VIR, а також із дистанційним керуванням SPG-9-RCWS.

Росія у війні проти України задіяла понад 330 тисяч людей. За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, кількість живої сили супротивника в місцях ведення бойових дій становить близько 220 тисяч військовослужбовців.