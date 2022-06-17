Украинская авиация трижды ударила по скоплению врага в Херсонской области, — ОК "Юг"

Российские вертолеты "Ми-8" атаковали позиции ВСУ, пытаясь отбить Николаевку. У оккупантов ничего не вышло и они ретировались.

Украинская авиация трижды ударила вертолетами и самолетами по скоплению врага в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как стало известно, авиация наносила удары по силам российской армии в Херсонском, Каховском и Бериславском районах.

Ракетный удар также был нанесен по пункту управления и скоплению российской техники в районе Новой Каховки.

Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 72 человека личного состава, одна самоходная гаубица "Мста-С" и две "Мста-Б", один минометный комплекс "Сани", пять единиц бронированной техники, два склада с боеприпасами и один с запасами горючего.

В то же время, три российских вертолета "Ми-8" также атаковали позиции ВСУ, пытаясь отбить Николаевку в Бериславском районе. Однако у противника ничего не вышло, и вертолеты, вынужденные уворачиваться от украинского оружия, ретировались.

Как сообщает командование, в Черном море ситуация остается без изменений. Враг по-прежнему держит в готовности 20 крылатых ракет и три больших десантных корабля.

Кроме этого, в Одесской области оккупанты разгоняют информационные сообщения о захвате школ боевиками. С помощью такого рода пропаганды россияне пытаются наперед оправдать свои возможные просчеты в попадании устаревших ракет.

Напомним, ВСУ сбили российский экспериментальный беспилотник "Мерлин-ВР". Подразделение ПВО сбило дрон с гибридным двигателем, который должен был обеспечить бесшумную работу при выполнении боевых задач.

Сегодня, 17 июня, оккупанты снова ударили по Николаеву, есть погибший и ранен ребенок. В результате обстрела пострадало четыре жилых дома и объект инфраструктуры.