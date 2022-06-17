Українська авіація тричі вдарила по скупченню ворога в Херсонській області, — ОК "Південь"

Російські вертольоти "Мі-8" атакували позиції ЗСУ, намагаючись відбити Миколаївку. В окупантів нічого не вийшло і вони ретирувалися.

Українська авіація тричі вдарила гелікоптерами та літаками по скупченню ворога в Херсонській області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Як стало відомо, авіація завдавала ударів по силах російської армії у Херсонському, Каховському та Бериславському районах.

Ракетний удар також було завдано по пункту управління і накопичення російської техніки в районі Нової Каховки.

Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 72 особи особового складу, одна самохідна гаубиця "Мста-С" та дві "Мста-Б", один мінометний комплекс "Сани", п'ять одиниць броньованої техніки, два склади з боєприпасами й один із запасами пального.

У той же час, три російські вертольоти "Мі-8" також атакували позиції ЗСУ, намагаючись відбити Миколаївку в Бериславському районі. Однак у противника нічого не вийшло, і гелікоптери, змушені ухилятися від української зброї, ретирувалися.

Як повідомляє командування, у Чорному морі ситуація залишається без змін. Ворог, як і раніше, тримає в готовності 20 крилатих ракет і три великі десантні кораблі.

Крім цього, в Одеській області окупанти розганяють інформаційні повідомлення про захоплення шкіл бойовиками. За допомогою такого роду пропаганди росіяни намагаються наперед виправдати свої можливі прорахунки у влучанні застарілих ракет.

Нагадаємо, ЗСУ збили російський експериментальний безпілотник "Мерлин-ВР". Підрозділ ППО збив дрон із гібридним двигуном, який мав забезпечити безшумну роботу під час виконання бойових завдань.

Сьогодні, 17 червня, окупанти знову вдарили по Миколаєву, є загиблий і поранена дитина. Унаслідок обстрілу постраждало чотири житлові будинки й об'єкт інфраструктури.