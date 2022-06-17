РФ уже стратегически проиграла войну с Украиной, — глава штаба обороны Британии

По словам Тони Радакина, страна-агрессор несет существенные потери, у нее заканчиваются современные ракеты, и захватить всю территорию Украины она точно не сможет.

Глава Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин считает, что Россия уже "стратегически проиграла" войну в Украине и теперь является "более ослабленной силой". Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на интервью главы штаба для PA Media.

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"Это [военное вторжение] ужасная ошибка со стороны РФ. Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину", — подчеркивает Радакин.

По его словам, страна-агрессор понесла большие потери и у нее сегодня уже заканчивается современные ракеты. Сухопутные войска России к настоящему моменту уничтожены на четверть, говорит высокопоставленный офицер. И все это только ради "крошечного" успеха на востоке Украины.

При этом Кремль лишь усилил Североатлантический Альянс, к которому теперь планируют присоединиться Финляндия и Швеция.

"Россия уже стратегически проиграла. НАТО сильнее, Финляндия и Швеция хотят присоединиться", — добавил адмирал.

Радакин заверил, что Лондон поддержит Украину в долгосрочной перспективе поставками большого количества оружия.

Напомним, ВСУ получат от Великобритании 20 самоходок M109. Это стало известно после заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе в формате "Рамштайн-3".

Ранее Фокус писал, что США поддерживают создание нового оборонного союза в Европе. Украина, Польша, Британия и страны Балтии могут объединиться для усиления оборонного потенциала.