РФ уже стратегічно програла війну з Україною, — голова штабу оборони Британії

За словами Тоні Радакіна, країна-агресор зазнає суттєвих втрат, у неї закінчуються сучасні ракети, і захопити всю територію України вона точно не зможе.

Глава Збройних сил Великобританії Тоні Радакін вважає, що Росія вже "стратегічно програла" війну в Україні 1 тепер є "ослабленішою силою". Про це пише видання The Guardian із посиланням на інтерв'ю голови штабу для PA Media.

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"Це [військове вторгнення] жахлива помилка з боку РФ. Росія ніколи не візьме під свій контроль Україну", — наголошує Радакін.

За його словами, країна-агресор зазнала великих втрат і сьогодні вже закінчуються сучасні ракети. Сухопутні війська Росії наразі знищені на чверть, каже високопоставлений офіцер. І все це лише заради "маленького" успіху на сході України.

Водночас Кремль лише посилив Північноатлантичний Альянс, до якого тепер планують приєднатись Фінляндія і Швеція.

"Росія вже стратегічно програла. НАТО сильніше, Фінляндія і Швеція хочуть приєднатися", — додав адмірал.

Радакін запевнив, що Лондон підтримає Україну в довгостроковій перспективі постачанням великої кількості зброї.

Нагадаємо, ЗСУ отримають від Великої Британії 20 самохідок M109. Це стало відомо після засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі у форматі "Рамштайн-3".

Раніше Фокус писав, що США підтримують створення нового оборонного союзу у Європі. Україна, Польща, Британія та країни Балтії можуть об'єднатись для посилення оборонного потенціалу.