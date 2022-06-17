В "ЛНР" будут обращаться с пленниками из "Азота" в соответствии с их статусом, — росСМИ

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в укрытиях завода находится 568 людей, в том числе 38 детей. Эвакуация из "Азота" невозможна.

Так называемое руководство "ЛНР" сообщило, что с иностранными добровольцами, воюющими за Украину, которые сейчас укрываются на территории завода "Азот", будут обращаться в соответствии "с их статусом". Об этом пишет российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на "МИД ЛНР".

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Какая ситуация на заводе "Азот"

Как говорит глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в укрытиях на территории химического завода находится 568 людей, в том числе 38 детей. В настоящее время эвакуация из "Азота" невозможна.

"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто небезопасно из-за постоянных обстрелов и боев", — уточнил руководитель ЛОВА.

По его словам, в прошлом месяце местным жителям предлагали выехать, однако часть населения отказалась. Сегодня же выход из комбината возможен лишь в случае полного прекращения огня.

Однако сам Северодонецк не заблокирован и коммуникации с городом есть, подчеркнул Гайдай.

Что говорят в РФ и "ЛНР"

Как сообщает российский телеканал НТВ со ссылкой на "милицию ЛНР", российские войска и местные боевики закрепились в промышленной зоне завода "Азот".

В непризнанной республике заявляют, что якобы готовы рассматривать варианты открытие гуманитарного коридора для выхода гражданских с территории предприятия. Однако Родион Мирошник, называющий себя "послом ЛНР в РФ", отметил, что таких договоренностей достичь не удалось.

Он уточнил, что украинские военные, сдавшиеся в плен, якобы смогут "рассчитывать на адекватное к себе отношение в соответствии с нормами международного гуманитарного права, применяемого к военнопленным".

При этом он также говорит, что для иностранных добровольцев, воюющих за Украину, " перспективы сдачи в плен совсем не радужные".

Напомним, войска РФ обстреливают завод "Азот", где укрываются около 500 жителей Северодонецка. Оккупанты намеренно наносят удары по промзоне города, так как знают, что там находятся гражданские, сообщил мэр города Александр Стрюк.

Ранее Фокус писал, что войска РФ захватили большую часть Северодонецка, кроме промзоны.