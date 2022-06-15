Войска РФ обстреливают завод "Азот", где укрываются около 500 жителей Северодонецка

Оккупанты намеренно наносят удары по промзоне города, так как знают, что там находятся гражданские, сообщил мэр города Александр Стрюк.

Войска РФ захватили две трети жилых кварталов Северодонецка, промзона находится под контролем Вооруженных сил Украины. Там, на заводе "Азот" от ударов противника укрываются около 500 мирных жителей. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал глава городской военной администрации Александр Стрюк.

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"Две трети жилых кварталов контролируют войска РФ. Что касается наших войск — они контролируют где-то треть вместе с промзоной. Завод фактически уничтожается, его раскладывают на запчасти. Понятно, что россиянам он не нужен.", — сказал Стрюк.

По словам чиновника, российские войска уничтожают завод для того, чтобы спровоцировать панические настроения у людей, укрывающихся там.

"Завод уничтожается, потому что это большой промышленный объект, который обороняют наши Вооруженные силы, потому что там укрываются мирные жители. Уничтожается, чтобы принудить, возможно, к каким-то действиям, связанных с отступлением. Но наши военные держатся", — сказал мэр города.

Также Стрюк уточнил, что по состоянию на 3 июня на территории завода находились 560 мирных жителей, однако с тех пор небольшое количество из них было эвакуировано. Точных данных о том, сколько там находится людей сейчас, нет, так как в результате обстрелов завода нарушена внутренняя связь.

"Связи между укрытиями практически нет", — констатировал чиновник.

Напомним, по данным британской разведки, на "Азоте" находятся не только мирные жители, но и украинские военные. В Минобороны Британии отметили, что бойцы ВСУ могут далее укрываться в бункерах завода, чтобы не позволить противнику перебросить подразделения на другие направления.

Также мы писали, что, по данным СМИ, российские войска израсходовали большую часть своего военного потенциала в Украине и через несколько месяцев они будут вынуждены снизить интенсивность ведения боевых действий.