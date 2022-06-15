Війська РФ обстрілюють завод "Азот", де ховаються близько 500 жителів Сєвєродонецька

Окупанти навмисно завдають ударів по промзоні міста, оскільки знають, що там знаходяться цивільні, повідомив мер міста Олександр Стрюк.

Війська РФ захопили дві третини житлових кварталів Сєвєродонецька, промзона перебуває під контролем Збройних Сил України. Там, на заводі "Азот", від ударів противника ховаються близько 500 мирних жителів. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів голова міської воєнної адміністрації Олександр Стрюк.

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"Дві третини житлових кварталів контролюють війська РФ. Щодо наших військ — вони контролюють десь третину разом із промзоною. Завод фактично знищується, його розкладають на запчастини. Зрозуміло, що росіянам він не потрібен", — сказав Стрюк.

За словами чиновника, російські війська знищують завод для того, щоб спровокувати панічні настрої в людей, які там ховаються.

"Завод знищують, бо це великий промисловий об'єкт, який обороняють наші Збройні сили, бо там ховаються мирні жителі. Знищують, щоб примусити, можливо, до якихось дій, пов'язаних із відступом. Але наші військові тримаються", — сказав мер міста.

Також Стрюк уточнив, що станом на 3 червня на території заводу перебувало 560 мирних жителів, проте відтоді невелику кількість з них евакуювали. Точних даних про те, скільки там людей зараз, немає, оскільки внаслідок обстрілів заводу порушено внутрішній зв'язок.

"Зв'язку між укриттями практично немає", — констатував чиновник.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, на "Азоті" перебувають не лише мирні жителі, а й українські військові. В Міноборони Британії зазначили, що бійці ЗСУ можуть далі переховуватись у бункерах заводу, щоб не дозволити противнику перекинути підрозділи на інші напрямки.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, російські війська витратили більшу частину свого військового потенціалу в Україні й через кілька місяців вони будуть змушені знизити інтенсивність ведення бойових дій.