В "ЛНР" поводитимуться з бранцями з "Азоту" відповідно до їх статусу, — росЗМІ

За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в укриттях заводу перебуває 568 людей, зокрема 38 дітей. Евакуація з "Азоту" неможлива.

Так зване керівництво "ЛНР" повідомило, що з іноземними добровольцями, які воюють за Україну, котрі зараз ховаються на території заводу "Азот", поводитимуться відповідно до їхнього статусу. Про це пише російське агентство "РІА Новини" з посиланням на МЗС ЛНР.

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Яка ситуація на заводі "Азот"

Як каже голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, в укриттях на території хімічного заводу перебуває 568 людей, зокрема 38 дітей. Наразі евакуація з "Азоту" неможлива.

"Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої", — уточнив керівник ЛОВА.

За його словами, минулого місяця місцевим мешканцям пропонували виїхати, проте частина населення відмовилась. Сьогодні ж вихід із комбінату можливий лише у разі повного припинення вогню.

Проте сам Сєвєродонецьк не заблокований і комунікації з містом є, наголосив Гайдай.

Що кажуть в РФ та "ЛНР"

Як повідомляє російський телеканал НТВ із посиланням на "міліцію ЛНР", російські війська та місцеві бойовики закріпилися у промисловій зоні заводу "Азот".

У невизнаній республіці заявляють, що нібито готові розглядати варіанти відкриття гуманітарного коридору для виходу цивільних із території підприємства. Проте Родіон Мірошник, який називає себе "послом ЛНР в РФ", зазначив, що таких домовленостей досягти не вдалося.

Він уточнив, що українські військові, які здалися в полон, нібито зможуть "розраховувати на адекватне ставлення до себе відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, що застосовується до військовополонених".

Водночас він також каже, що для іноземних добровольців, котрі воюють за Україну, "перспективи здавання в полон зовсім не райдужні".

Нагадаємо, війська РФ обстрілюють завод "Азот", де ховаються майже 500 жителів Сєвєродонецька. Окупанти навмисно завдають ударів по промзоні міста, оскільки знають, що там знаходяться цивільні, повідомив мер міста Олександр Стрюк.

Раніше Фокус писав, що війська РФ захопили більшу частину Сєвєродонецька, крім промзони.