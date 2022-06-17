Действовали под видом добробата: в Киеве у банды изъяли арсенал оружия

По данным CБУ, преступной группировкой руководили из России, а с помощью оружия намеревались дестабилизировать обстановку в столичном регионе.

СБУ обезвредила пятерых членов преступной группировки, которая орудовала в в Киеве под видом добровольческого батальона, сообщает пресс-служба ведомства. По данным СБУ, бандой руководил уроженец Дагестана, который выполнял указания российских спецслужб.

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"Для маскировки преступной деятельности участники банды устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы, — отметили в СБУ. — Используя документы подставных лиц, они получили в подразделении автоматическое оружие, которое впоследствии скрывали по местам жительства".

Во время обысков у подозреваемых изъяли целый арсенал оружия, который они намеревались использовать для дестабилизации обстановки в столице:

29 автоматов Калашникова,

1,2 кг взрывчатки,

боевые гранаты,

гранатомет,

пулемет РПК,

2 пистолета ТТ и Glock-17,

более тысячи патронов разного калибра.

Оружие направили на экспертизу.

В СБУ сообщили, что одному из активных участников банды сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других участников банды и лиц, причастных к ее деятельности.

Напомним, силовики задержали на Донбассе 18-летнюю девушку, которую подозревают в госизмене и работе на российские спецслужбы. Жительницу Бахмута обвиняют в передаче оккупантам координат мест дислокации бойцов и военной техники Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что СБУ задержала киевлянина, завербованного ФСБ для создания пророссийских интернет-ресурсов и распространения фейковой информации о военной агрессии РФ.