Діяли під виглядом добробату: в Києві у банди вилучили арсенал зброї

За даними СБУ, злочинним угрупованням керували з Росії, а за допомогою зброї мали на меті дестабілізувати ситуацію в столичному регіоні.

СБУ знешкодила п'ятьох членів злочинного угруповання, яке орудувало в Києві під виглядом добровольчого батальйону, повідомляє пресслужба відомства. За даними СБУ, бандою керував уродженець Дагестану, який виконував вказівки російських спецслужб.

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"Для маскування злочинної діяльності учасники банди влаштувалися до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці, — зазначили в СБУ. — Використовуючи документи підставних осіб, вони отримали у підрозділі автоматичну зброю, яку згодом приховували за місцями проживання".

Під час обшуків у підозрюваних вилучили цілий склад зброї, який вони мали на меті використати для дестабілізації ситуації у столиці:

29 автоматів Калашникова,

1,2 кг вибухівки,

бойові гранати,

гранатомет,

кулемет РПК,

2 пістолети ТТ та Glock-17,

понад тисяча набоїв різного калібру.

Зброю направили на експертизу.

У СБУ повідомили, що одному з активних учасників банди повідомили про підозру. Наразі розв'язують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників банди та осіб, причетних до її діяльності.

Нагадаємо, силовики затримали на Донбасі 18-річну дівчину, яку підозрюють у держзраді та роботі на російські спецслужби. Жительку Бахмута звинувачують у передачі окупантам координат місць дислокації бійців та військової техніки Збройних сил України.

Також повідомлялося, що СБУ затримала киянина, завербованого ФСБ для створення проросійських інтернет-ресурсів та розповсюдження фейкової інформації про військову агресію РФ.