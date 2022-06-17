Діяли під виглядом добробату: в Києві у банди вилучили арсенал зброї
За даними СБУ, злочинним угрупованням керували з Росії, а за допомогою зброї мали на меті дестабілізувати ситуацію в столичному регіоні.
СБУ знешкодила п'ятьох членів злочинного угруповання, яке орудувало в Києві під виглядом добровольчого батальйону, повідомляє пресслужба відомства. За даними СБУ, бандою керував уродженець Дагестану, який виконував вказівки російських спецслужб.
"Для маскування злочинної діяльності учасники банди влаштувалися до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці, — зазначили в СБУ. — Використовуючи документи підставних осіб, вони отримали у підрозділі автоматичну зброю, яку згодом приховували за місцями проживання".
Під час обшуків у підозрюваних вилучили цілий склад зброї, який вони мали на меті використати для дестабілізації ситуації у столиці:
- 29 автоматів Калашникова,
- 1,2 кг вибухівки,
- бойові гранати,
- гранатомет,
- кулемет РПК,
- 2 пістолети ТТ та Glock-17,
- понад тисяча набоїв різного калібру.
Зброю направили на експертизу.
У СБУ повідомили, що одному з активних учасників банди повідомили про підозру. Наразі розв'язують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників банди та осіб, причетних до її діяльності.
Нагадаємо, силовики затримали на Донбасі 18-річну дівчину, яку підозрюють у держзраді та роботі на російські спецслужби. Жительку Бахмута звинувачують у передачі окупантам координат місць дислокації бійців та військової техніки Збройних сил України.
Також повідомлялося, що СБУ затримала киянина, завербованого ФСБ для створення проросійських інтернет-ресурсів та розповсюдження фейкової інформації про військову агресію РФ.