"Все только начинается": Лукашенко рассказал, что будет после войны в Украине (видео)

По словам белорусского политика, на фоне войны в Украине события развиваются так, что будут "трещать" небольшие и средние государства, такие как Беларусь, Чехия, Австрия. Он предполагает, что их будут "ломать и крошить".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война в Украине — это начало крупного передала мира. По его словам, на фоне войны в Украине события развиваются так, что будут "трещать" в первую очередь небольшие и средние государства такие как Беларусь, Чехия, Австрия, потому что их будут "ломать и крошить". Об этом Лукашенко сказал во время общения с работниками предприятия "Белшина", передает агентство новостей "Белта".

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Однако он не стал уточнять, кто именно будет "ломать и крошить".

"Подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится, как будет ситуация развиваться… То, что происходит в Украине, — это начало. Один из элементов крупного передала мира. Будут ломать, крошить. И, знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства. Такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой", — заявил он.

Лукашенко также заявил, что не может допустить, чтобы Беларусь "окружили поляки", говоря о том, что Польша якобы планирует оккупацию западных регионов Украины. Он считает, что украинцы будут еще просить у него и у Путина помощи в решении этого вопроса, "чтобы не оттяпали".

"Это опасный вариант! И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали", — сказал президент Беларуси.

Кроме того, белорусский лидер утверждает, что Владимир Путин не просил его начать войну против Украины и добавил, что сделать это его толкает Запад, чтобы разобраться с обеими странами.

"А вот Запад нас толкает в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его", — подытожил Лукашенко.

Напомним, 17 июня Александр Лукашенко пригрозил ударами по Киеву, если ВСУ перейдут границу с Беларусью, либо ударят по Мозырю и заявил, что не собирается нападать на Украину. Он добавил, что если ВСУ ударят по российским городам, то Россия применит нового уровня оружие.

16 июня секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Зеленский собрал заседание по вопросу угроз со стороны Беларуси. По его словам, украинский президент поставил задачу провести проверку подготовки в четырех приграничных с Беларусью областях.