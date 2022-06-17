"Все тільки починається": Лукашенко розповів, що буде після війни в Україні (відео)

За словами білоруського політика, на тлі війни в Україні події розвиваються так, що "тріщатимуть" невеликі та середні держави, такі як Білорусь, Чехія, Австрія. Він припускає, що їх "ламатимуть і кришитимуть".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні — це початок великого переділу світу. За його словами, на тлі війни в Україні події розвиваються так, що "тріщатимуть" насамперед невеликі та середні держави такі як Білорусь, Чехія, Австрія, тому що їх "ламатимуть і кришитимуть". Про це Лукашенко сказав під час спілкування із працівниками підприємства "Белшина", передає агентство новин "Белта".

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Однак він не став уточнювати, хто саме "ламатиме і кришитиме".

"Наголошую, ніхто не знає, чим там закінчиться, як буде ситуація розвиватися... Те, що відбувається в Україні, — це початок. Один із елементів великого переділу світу. Будуть ламати, кришити. І, знаєте, трощитимуть насамперед невеликі та середні держави. Такі, як ми, Чехія, Австрія, Швейцарія. Вони нікуди не подінуться. Їх теж кришитимуть. Світ буде інший", — заявив він.

Лукашенко також заявив, що не може допустити, щоб Білорусь "оточили поляки", говорячи про те, що Польща нібито планує окупацію західних регіонів України. Він вважає, що українці ще проситимуть у нього і у Путіна допомоги у вирішенні цього питання, "щоб не відчепили".

"Це небезпечний варіант! І я колись сказав: ще українці нас попросять із росіянами, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність. Щоб не відчепили", — сказав президент Білорусі.

Крім того, білоруський лідер стверджує, що Володимир Путін не просив його розпочати війну проти України та додав, що зробити це його штовхає Захід, аби розібратися з обома країнами.

"А ось Захід нас штовхає у цей конфлікт, щоб розібратися і з Росією, і з Білоруссю і вибудувати фронт — лінію від Пітера до Ростова. Щоб не було цього білоруського балкона, як його називають", — підсумував Лукашенко.

Нагадаємо, 17 червня Олександр Лукашенко пригрозив ударами по Києву, якщо ЗСУ перейдуть кордон з Білоруссю, або вдарять по Мозиру і заявив, що не збирається нападати на Україну. Він додав, що якщо ЗСУ вдарять по російських містах, то Росія застосує новий рівень зброї.

16 червня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Зеленський зібрав засідання щодо загроз з боку Білорусі. За його словами, український президент поставив завдання провести перевірку підготовки у чотирьох прикордонних із Білоруссю областях.