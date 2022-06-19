Британская армия должна быть готова воевать против РФ в Третьей мировой войне, — командующий

По словам генерала Патрика Сандерса, Лондону сейчас важно подготовить свои войска для возможных боевых действий в Европе. Он пообещал ускорить модернизацию британской армии.

Новоназначенный командующий британской армией генерал Патрик Сандерс считает, что войска Великобритании должны быть готовы воевать против России в потенциальной Третьей мировой войне. Об этом он заявил в своем первом обращении к военнослужащим, пишет издание The Sun.

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Как считает глава Генштаба, вторжение Путина в Украину "потрясло основы глобальной безопасности", поэтому британские войска должны приготовиться снова воевать в Европе.

Сандерс подчеркнул, что сейчас Лондону крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с союзниками и победить Россию в бою.

"Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель — защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше", — заявил командующий. Также генерал пообещал ускорить модернизацию британской армии.

56-летний генерал Патрик Сандерс вступил в должность главнокомандующего британской армией 13 июня. На этом посту он сменил генерала Марка Карлтона Смита. С декабря 2019 года он возглавлял Стратегическое командование Великобритании.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Западу план помощи Украине из четырех пунктов. По его мнению, миру надо готовиться к затяжной войне в Украине, так как Путин перешел к "военной кампании на истощение". Лондон и страны-партнеры должны обеспечить Киеву необходимые стратегические ресурсы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический Альянс помогает Украине, но своих солдат на войну посылать не будет. В то же время, на ближайшем саммите НАТО в Мадриде будет объявлено, что Россия больше не партнер, а угроза миру и стабильности.