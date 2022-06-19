Британська армія має бути готова воювати проти РФ у Третьій світовій війні, — командувач

За словами генерала Патріка Сандерса, Лондону зараз важливо підготувати свої війська для можливих бойових дій у Європі. Він пообіцяв пришвидшити модернізацію британської армії.

Новопризначений командувач британської армії генерал Патрік Сандерс вважає, що війська Великої Британії мають бути готові воювати проти Росії у потенційній Третій світовій війні. Про це він заявив у своєму першому зверненні до військовослужбовців, пише The Sun.

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Як вважає глава Генштабу, вторгнення Путіна в Україну "потрясло основи глобальної безпеки", тому британські війська мають приготуватися знову воювати в Європі.

Сандерс підкреслив, що зараз Лондону конче необхідно створити армію, здатну боротися разом із союзниками і перемогти Росію в бою.

"Вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету — захистити Велику Британію, готові боротися і перемагати у війнах на суші", — заявив командувач. Також генерал пообіцяв пришвидшити модернізацію британської армії.

56-річний генерал Патрік Сандерс обійняв посаду головнокомандувача британської армії 13 червня. На цій посаді він змінив генерала Марка Карлтона Сміта. З грудня 2019 року він очолював Стратегічне командування Великої Британії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував Заходу план допомоги Україні з чотирьох пунктів. На його думку, світові треба готуватися до затяжної війни в Україні, оскільки Путін перейшов до "воєнної кампанії на виснаження". Лондон та країни-партнери мають забезпечити Києву необхідні стратегічні ресурси.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Північноатлантичний Альянс допомагає Україні, але своїх солдатів на війну не посилатиме. На найближчому саміті НАТО в Мадриді буде оголошено, що Росія більше не партнер, а загроза миру і стабільності.