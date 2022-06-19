На грани катастрофы: в оккупированной Кирилловке море превратилось в болото (фото)
Азовское море в регионе позеленело, а на побережье не приезжают даже жители региона. Предприниматели остались без источника дохода.
В Азовское море вернулись водоросли, вода позеленела и море превратилась в болото. По состоянию на 19 июня желающих купаться не наблюдается. Об этом сообщает Telegram-канал Риа-Мелитополь.
Деятельность российских войск поставила море на грань экологической катастрофы.
Сообщается, что сравнительно недавно азовское побережье было отдушиной для жителей оккупированных территорий. Сейчас же предприниматели на местных курортах остались без источника дохода — туристов.
Напомним, что опубликованы фото подбитого в Черном море корвета ВС РФ, который впоследствии тянули по Волге. Корабль с закрашенным названим был замечен в районе Нижнего Новгорода. Судя по числу букв, это может быть корабль "Великий Устюг", находившийся в Черном море с 2018 года.
Ранее Фокус сообщал, что ВСУ находятся на границах Херсона и очень скоро, по словам мэра Мелитополя, город будет освобожден. Иван Федоров объяснил, что ВСУ добились успехов сразу по нескольким направлениям, к Мелитополю продвинулись на 10 км.