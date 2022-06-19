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Военный Фокус Российско-украинская война

На грани катастрофы: в оккупированной Кирилловке море превратилось в болото (фото)

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Деятельность российских войск, море на грани экологической катастрофы.
Фото: Telegram | Деятельность российских войск поставила море на грань экологической катастрофы.

Азовское море в регионе позеленело, а на побережье не приезжают даже жители региона. Предприниматели остались без источника дохода.

В Азовское море вернулись водоросли, вода позеленела и море превратилась в болото. По состоянию на 19 июня желающих купаться не наблюдается. Об этом сообщает Telegram-канал Риа-Мелитополь.

Деятельность российских войск поставила море на грань экологической катастрофы.

Кирилловка, Азовское море. туристы оккупанты
Кирилловка, Азовское море.
Кирилловка, Азовское море. туристы оккупанты
Кирилловка, Азовское море.
Кирилловка, Азовское море. туристы оккупанты
Кирилловка, Азовское море.
Фото: Telegram
Кирилловка, Азовское море. туристы оккупанты
Кирилловка, Азовское море. туристы оккупанты
Кирилловка, Азовское море. туристы оккупанты

Сообщается, что сравнительно недавно азовское побережье было отдушиной для жителей оккупированных территорий. Сейчас же предприниматели на местных курортах остались без источника дохода — туристов.

Напомним, что опубликованы фото подбитого в Черном море корвета ВС РФ, который впоследствии тянули по Волге. Корабль с закрашенным названим был замечен в районе Нижнего Новгорода. Судя по числу букв, это может быть корабль "Великий Устюг", находившийся в Черном море с 2018 года.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ находятся на границах Херсона и очень скоро, по словам мэра Мелитополя, город будет освобожден. Иван Федоров объяснил, что ВСУ добились успехов сразу по нескольким направлениям, к Мелитополю продвинулись на 10 км.