На грани катастрофы: в оккупированной Кирилловке море превратилось в болото (фото)

Азовское море в регионе позеленело, а на побережье не приезжают даже жители региона. Предприниматели остались без источника дохода.

В Азовское море вернулись водоросли, вода позеленела и море превратилась в болото. По состоянию на 19 июня желающих купаться не наблюдается. Об этом сообщает Telegram-канал Риа-Мелитополь.

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Деятельность российских войск поставила море на грань экологической катастрофы.

[ + – ] Кирилловка, Азовское море. [ + – ] Кирилловка, Азовское море. [ + – ] Кирилловка, Азовское море. Фото: Telegram

Сообщается, что сравнительно недавно азовское побережье было отдушиной для жителей оккупированных территорий. Сейчас же предприниматели на местных курортах остались без источника дохода — туристов.

Напомним, что опубликованы фото подбитого в Черном море корвета ВС РФ, который впоследствии тянули по Волге. Корабль с закрашенным названим был замечен в районе Нижнего Новгорода. Судя по числу букв, это может быть корабль "Великий Устюг", находившийся в Черном море с 2018 года.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ находятся на границах Херсона и очень скоро, по словам мэра Мелитополя, город будет освобожден. Иван Федоров объяснил, что ВСУ добились успехов сразу по нескольким направлениям, к Мелитополю продвинулись на 10 км.