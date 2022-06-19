На межі катастрофи: в окупованій Кирилівці море перетворилося на болото (фото)

Азовське море у регіоні позеленіло, а на узбережжя не приїжджають навіть мешканці регіону. Підприємці залишилися без джерела прибутку.

В Азовське море повернулися водорості, вода позеленіла й море перетворилося на болото. Станом на 19 червня охочих купатися не спостерігається. Про це повідомляє Telegram-канал Ріа-Мелітополь.

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Діяльність російських військ поставила море на межу екологічної катастрофи.

[ + – ] Кирилівка, Азовське море. [ + – ] Кирилівка, Азовське море. [ + – ] Кирилівка, Азовське море. Фото: Telegram

Повідомляється, що порівняно нещодавно азовське узбережжя було віддушиною для мешканців окупованих територій. Зараз же підприємці на місцевих курортах залишилися без джерела доходу — туристів.

Нагадаємо, що опубліковано фото підбитого в Чорному морі корвета ЗС РФ, який згодом тягли Волгою. Корабель із зафарбованою назвою був помічений у районі Нижнього Новгорода. Судячи з кількості літер, це може бути корабель "Великий Устюг", який перебував у Чорному морі з 2018 року.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ перебувають на кордонах Херсона та дуже скоро, за словами мера Мелітополя, місто буде звільнено. Іван Федоров пояснив, що ЗСУ досягли успіхів одразу за декількома напрямками, до Мелітополя просунулися на 10 км.