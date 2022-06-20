Россия стягивает резерв к Запорожью из-за успешных контратак ВСУ, — ISW

По данным американского Института изучения войны, ВС РФ направили подкрепление на линию Днепрорудное-Васильевка-Орехов. Также оккупанты продолжают подготовку к наступлению на Славянск.

Российская армия стягивает свои резервы в район Запорожья из-за успешных контратак ВСУ на этом участке. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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По информации военных аналитиков, ВС РФ, в частности, направила подкрепление на линию Днепрорудное-Васильевка-Орехов. Такое сосредоточение живой силы и техники в Запорожской области в ISW объясняют попыткой России удержать Мелитополь и помешать украинским военным освободить город.

Локальные украинские контратаки продолжают отбрасывать российские войска вдоль границы Херсонской и Николаевской областей. Таким образом, в ближайшие недели ВСУ будут еще ближе к Херсону, подчеркивают в ISW. В то же время, оккупанты продолжают укреплять свои оборонительные позиции вдоль всей южной оси.

Параллельно с этим российские войска продолжают наносить ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

Также оккупанты продолжают подготовку к наступлению на Славянск. Тем не менее, стянутой сюда артиллерии пока недостаточно для продвижения россиян в границах Северодонецка, говорят американские аналитики.

В сводке уточняется, что ВС РФ могут обстреливать оккупированные территории Донецкой области из артиллерии под украинским флагом, чтобы приглушить проукраинские настроения и добиться лояльности местного населения. Так, аналитики подтверждают свои более ранее предположения о том, что обстрел Донецка проводился с оккупированных территорий, хотя российская власть возлагала ответственность за атаки на Украину.

Такие действия могут быть направлены и на активизацию мобилизации жителей захваченных регионов, подчеркивают аналитики.

Напомним, 19 июня мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что Херсон освободят в ближайшее время, а ВСУ уже находятся на границах города. По его информации, украинские войска продвинулись еще на 10 км от Запорожья в сторону Мелитополя.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что Россия готова призывать на войну в Украину мужчин с "легкими проступками".