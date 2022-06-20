Росія стягує резерв до Запоріжжя через успішні контратаки ЗСУ, — ISW

За даними американського Інституту вивчення війни, ЗС РФ направили підкріплення на лінію Дніпрорудне-Василівка-Оріхів. Також окупанти продовжують підготовку до наступу на Слов'янськ.

Російська армія стягує свої резерви до району Запоріжжя через успішні контратаки ЗСУ на цій ділянці. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією військових аналітиків, ЗС РФ, зокрема, направили підкріплення на лінію Дніпрорудне-Василівка-Оріхів. Таке зосередження живої сили та техніки в Запорізькій області в ISW пояснюють спробою Росії утримати Мелітополь та завадити українським військовим звільнити місто.

Локальні українські контратаки продовжують відкидати російські війська вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей. Так, у найближчі тижні ЗСУ будуть ще ближче до Херсона, наголошують у ISW. Водночас окупанти продовжують зміцнювати свої оборонні позиції вздовж усієї південної осі.

Паралельно з цим російські війська продовжують завдавати ракетно-артилерійських ударів по населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей.

Також окупанти продовжують підготовку до наступу на Слов'янськ. А проте, стягнутої сюди артилерії поки недостатньо для просування росіян у межах Сєвєродонецька, кажуть американські аналітики.

У зведенні уточнюється, що ЗС РФ можуть обстрілювати окуповані території Донецької області з артилерії під українським прапором, щоб приглушити проукраїнські настрої та досягти лояльності місцевого населення. Так, аналітики підтверджують свої раніше припущення про те, що обстріл Донецька проводився з окупованих територій, хоча російська влада покладала відповідальність за атаки на Україну.

Такі дії можуть спрямувати на активізацію мобілізації мешканців захоплених регіонів, наголошують аналітики.

Нагадаємо, 19 червня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що Херсон звільнять найближчим часом, а ЗСУ вже перебувають на межах міста. За його інформацією, українські війська просунулися ще на 10 км від Запоріжжя у бік Мелітополя.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія готова закликати на війну в Україну чоловіків із "легкими провинами".