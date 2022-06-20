"Московский комсомолец" назвал ВС РФ оккупантами в новости об освобождении Тайры

Позже издание извинилось перед читателями и объяснило сообщение "грубейшей опиской". Пост удалили, но в пабликах сохранились скрины.

Российское издание "Московский комсомолец" назвало ВС РФ оккупантами в новости об освобождении из плена украинского парамедика Юлии "Тайры" Паевской в своем Telegram-канале. Позже "МК" извинился перед читателями и объяснил свое сообщение "грубейшей опиской".

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"Редакция "МК" приносит читателям глубочайшие извинения. Виновные наказаны строжайшим образом, вплоть до увольнения", — уточнили пропагандисты.

Издание удалило пост, однако в пабликах сохранились скрины сообщения со следующим текстом:

"Украинского парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которую оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена".

В новых постах "МК" уже называл девушку "ярой националисткой, взятой в плен".

16 марта экс-нардеп Оксана Корчинская рассказала, что украинская волонтерка и парамедик Тайра попала в плен к россиянам вместе с водителем. По ее словам, это произошло в момент, когда Паевская выезжала для оказания помощи пострадавшим при обстреле Мариуполя.

17 июня Владимир Зеленский сообщил об освобождении из плена Юлии Паевской, однако не уточнил никаких подробностей.

18 июня Тайра записала свое первое видео после освобождения. "Все мы будем дома, как дома сейчас я, спасибо", — сказала она.