"Московський комсомолець" назвав ЗС РФ окупантами в новині про звільнення Тайри

Пізніше видання просило вибачення в читачів та пояснило повідомлення "найгрубішою опискою". Пост видалили, але в пабліках збереглися скрини.

Російське видання "Московський комсомолець" назвало ЗС РФ окупантами в новині про звільнення з полону українського парамедика Юлії "Тайри" Паєвської у своєму Telegram-каналі. Пізніше "МК" перепросив у читачів і пояснив своє повідомлення "найгрубішою опискою".

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"Редакція "МК" просить у читачів найглибші вибачення. Винні покарані найсуворішим способом, аж до звільнення", — уточнили пропагандисти.

Видання видалило пост, однак у пабліках збереглися скрини повідомлення з таким текстом:

"Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку окупанти захопили в середині березня у Маріуполі, звільнили з полону".

У нових постах "МК" вже називав дівчину "затятою націоналісткою, взятою в полон".

16 березня екснардеп Оксана Корчинська розповіла, що українська волонтерка та парамедик Тайра потрапила в полон до росіян разом із водієм. За її словами, це сталося в момент, коли Паєвська виїжджала для надання допомоги постраждалим під час обстрілу Маріуполя.

17 червня Володимир Зеленський повідомив про звільнення з полону Юлії Паєвської, проте не уточнив жодних подробиць.

18 червня Тайра записала своє перше відео після визволення. "Всі ми будемо вдома, як удома зараз я, дякую", — сказала вона.