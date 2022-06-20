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Военный Фокус Российско-украинская война

Ценный трофей: ВСУ захватили новую динамическую защиту ВС РФ для изучения (фото)

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Броня 675-сб3КДЗ на БМП-2
Фото: Defense Express | Комплекс 675-сб3КДЗ на захваченной БМП-2 Вооруженных сил РФ

Комплекс защиты 675-сб3КДЗ представляет интерес для украинских военных экспертов, поскольку он повышает "живучесть" вражеской бронетехники при попадании кумулятивных противотанковых боеприпасов.

Военнослужащие 10-ой горно-штурмовой бригады ВСУ захватили в качестве боевого трофея вражескую БМП-2, которая, по словам самих бойцов, представляет ценность. Как сообщает военный веб-портал Defence Express, эта машина отличается от сотен других тем, что на ней установлен новый комплект защиты 675-сб3КДЗ.

Издание пишет, что по состоянию на 2021 год российская армия поставила на вооружение весьма небольшое количество данной защиты — около 100 единиц. А о первом установленном комплекте 675-сб3КДЗ стало известно только 2 июня после репортажа росСМИ с прифронтовой ремонтной базы.

Что представляет из себя защита 675-сб3КДЗ

Новые комплекты состоят из полимерных панелей, которые защищают машину от снарядов крупнокалиберных пулеметов, и противокумулятивных решеток. Использование полимерных панелей, кроме прочего, позволяют БМП-2 иметь "позитивную плавучесть". Иными словами машина приобретает возможности амфибии, необходимые при преодолении водных преград.

защита 675-сб3КДЗ

Кроме того защита против огня из крупнокалиберных пулеметов весьма актуальна, поскольку поражение БМП-2 из них существенно экономит противотанковые боеприпасы. Одновременно данные панели предоставляют защиту не только от крупнокалиберных пуль, но и частично от кумулятивных снарядов, отыгрывая роль NERA-элементов (неэнергетическая реактивная броня). Применение панелей вместе с решетками позволяет в некоторой мере снизить эффективность противотанковых гранатометов.

защита 675-сб3КДЗ

Именно поэтому захваченный комплексы защиты представляют значительный интерес для ВСУ, поскольку их исследование даст возможность разработать дополнительные методы поражения вражеских машин. Учитывая большие потери ВС РФ в бронетехнике, есть вероятность, что противник более массово применять данный защитный комплекс.

защита 675-сб3КДЗ

Более того, исследование комплексов 675-сб3КДЗ в случае необходимости поможет разработать для нужд украинской армии аналогичные средства защиты, отмечают журналисты.

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Трофейная техника: что украинцам удалось захватить у РФ

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ угнали с поля боя боевую машину пехоты ВС РФ в районе берега Северского Донца. По информации журналиста Юрия Бутусова, БМП принадлежала одному из командиров 35-е гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.