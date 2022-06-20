Ценный трофей: ВСУ захватили новую динамическую защиту ВС РФ для изучения (фото)

Комплекс защиты 675-сб3КДЗ представляет интерес для украинских военных экспертов, поскольку он повышает "живучесть" вражеской бронетехники при попадании кумулятивных противотанковых боеприпасов.

Военнослужащие 10-ой горно-штурмовой бригады ВСУ захватили в качестве боевого трофея вражескую БМП-2, которая, по словам самих бойцов, представляет ценность. Как сообщает военный веб-портал Defence Express, эта машина отличается от сотен других тем, что на ней установлен новый комплект защиты 675-сб3КДЗ.

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Издание пишет, что по состоянию на 2021 год российская армия поставила на вооружение весьма небольшое количество данной защиты — около 100 единиц. А о первом установленном комплекте 675-сб3КДЗ стало известно только 2 июня после репортажа росСМИ с прифронтовой ремонтной базы.

Что представляет из себя защита 675-сб3КДЗ

Новые комплекты состоят из полимерных панелей, которые защищают машину от снарядов крупнокалиберных пулеметов, и противокумулятивных решеток. Использование полимерных панелей, кроме прочего, позволяют БМП-2 иметь "позитивную плавучесть". Иными словами машина приобретает возможности амфибии, необходимые при преодолении водных преград.

Кроме того защита против огня из крупнокалиберных пулеметов весьма актуальна, поскольку поражение БМП-2 из них существенно экономит противотанковые боеприпасы. Одновременно данные панели предоставляют защиту не только от крупнокалиберных пуль, но и частично от кумулятивных снарядов, отыгрывая роль NERA-элементов (неэнергетическая реактивная броня). Применение панелей вместе с решетками позволяет в некоторой мере снизить эффективность противотанковых гранатометов.

Именно поэтому захваченный комплексы защиты представляют значительный интерес для ВСУ, поскольку их исследование даст возможность разработать дополнительные методы поражения вражеских машин. Учитывая большие потери ВС РФ в бронетехнике, есть вероятность, что противник более массово применять данный защитный комплекс.

Более того, исследование комплексов 675-сб3КДЗ в случае необходимости поможет разработать для нужд украинской армии аналогичные средства защиты, отмечают журналисты.

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Трофейная техника: что украинцам удалось захватить у РФ

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ угнали с поля боя боевую машину пехоты ВС РФ в районе берега Северского Донца. По информации журналиста Юрия Бутусова, БМП принадлежала одному из командиров 35-е гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.