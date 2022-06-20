Цінний трофей: ЗСУ захопили новий динамічний захист ЗС РФ для вивчення (фото)

Комплекс захисту 675-сб3КДЗ цікавить українських військових експертів, оскільки він підвищує "живучість" ворожої бронетехніки під час попадання кумулятивних протитанкових боєприпасів.

Військовослужбовці 10-ої гірничо-штурмової бригади ЗСУ захопили як бойовий трофей ворожу БМП-2, яка, за словами самих бійців, має цінність. Як повідомляє військовий вебпортал Defence Express, ця машина відрізняється від сотень інших тим, що на ній встановлено новий комплект захисту 675-сб3КДЗ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Видання пише, що станом на 2021 рік російська армія поставила на озброєння дуже невелику кількість цього захисту — близько 100 одиниць. А про перший встановлений комплект 675-сб3КДЗ стало відомо лише 2 червня після репортажу росЗМІ з прифронтової ремонтної бази.

Чим є захист 675-сб3КДЗ

Нові комплекти складаються з полімерних панелей, які захищають машину від снарядів великокаліберних кулеметів, та протикумулятивних ґрат. Використання полімерних панелей, крім іншого, дозволяє БМП-2 мати "позитивну плавучість". Тобто машина набуває можливостей амфібії, необхідні для подолання водних перешкод.

Крім того, захист проти вогню з великокаліберних кулеметів дуже актуальний, оскільки ураження БМП-2 з них суттєво економить протитанкові боєприпаси. Одночасно ці панелі надають захист не тільки від великокаліберних куль, а й частково від кумулятивних снарядів, відігріваючи роль NERA-елементів (неенергетична реактивна броня). Застосування панелей разом із ґратами дозволяє певною мірою знизити ефективність протитанкових гранатометів.

Саме тому захоплені комплекси захисту мають значний інтерес для ЗСУ, оскільки їх дослідження дасть змогу розробити додаткові методи ураження ворожих машин. Враховуючи великі втрати ЗС РФ, у бронетехніці, є ймовірність, що противник масовіше застосовувати цей захисний комплекс.

Щобільше, дослідження комплексів 675-сб3КДЗ у разі потреби допоможе розробити для потреб української армії аналогічні засоби захисту, зазначають журналісти.

Важливо

Трофейна техніка: що українцям вдалося захопити в РФ

Раніше повідомляли, що бійці ЗСУ викрали з поля бою бойову машину піхоти ЗС РФ у районі берега Сіверського Дінця. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, БМП належала одному з командирів 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ.