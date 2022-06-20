RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Цінний трофей: ЗСУ захопили новий динамічний захист ЗС РФ для вивчення (фото)

4581
Броня 675-СБ3КДЗ на БМП-2
Фото: Defense Express | Комплекс 675-СБ3КДЗ на захопленій БМП-2 Збройних сил РФ

Комплекс захисту 675-сб3КДЗ цікавить українських військових експертів, оскільки він підвищує "живучість" ворожої бронетехніки під час попадання кумулятивних протитанкових боєприпасів.

Військовослужбовці 10-ої гірничо-штурмової бригади ЗСУ захопили як бойовий трофей ворожу БМП-2, яка, за словами самих бійців, має цінність. Як повідомляє військовий вебпортал Defence Express, ця машина відрізняється від сотень інших тим, що на ній встановлено новий комплект захисту 675-сб3КДЗ.

Видання пише, що станом на 2021 рік російська армія поставила на озброєння дуже невелику кількість цього захисту — близько 100 одиниць. А про перший встановлений комплект 675-сб3КДЗ стало відомо лише 2 червня після репортажу росЗМІ з прифронтової ремонтної бази.

Чим є захист 675-сб3КДЗ

Нові комплекти складаються з полімерних панелей, які захищають машину від снарядів великокаліберних кулеметів, та протикумулятивних ґрат. Використання полімерних панелей, крім іншого, дозволяє БМП-2 мати "позитивну плавучість". Тобто машина набуває можливостей амфібії, необхідні для подолання водних перешкод.

захист 675-сб3КДЗ

Крім того, захист проти вогню з великокаліберних кулеметів дуже актуальний, оскільки ураження БМП-2 з них суттєво економить протитанкові боєприпаси. Одночасно ці панелі надають захист не тільки від великокаліберних куль, а й частково від кумулятивних снарядів, відігріваючи роль NERA-елементів (неенергетична реактивна броня). Застосування панелей разом із ґратами дозволяє певною мірою знизити ефективність протитанкових гранатометів.

захист 675-сб3КДЗ

Саме тому захоплені комплекси захисту мають значний інтерес для ЗСУ, оскільки їх дослідження дасть змогу розробити додаткові методи ураження ворожих машин. Враховуючи великі втрати ЗС РФ, у бронетехніці, є ймовірність, що противник масовіше застосовувати цей захисний комплекс.

захист 675-сб3КДЗ

Щобільше, дослідження комплексів 675-сб3КДЗ у разі потреби допоможе розробити для потреб української армії аналогічні засоби захисту, зазначають журналісти.

Важливо
Трофейна техніка: що українцям вдалося захопити в РФ

Раніше повідомляли, що бійці ЗСУ викрали з поля бою бойову машину піхоти ЗС РФ у районі берега Сіверського Дінця. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, БМП належала одному з командирів 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ.