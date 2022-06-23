Бой тяжеловесов: войска РФ получат от ВСУ нокаут после истощения сил на Донбассе

Генерал армии США Марк Гертлинг отмечает, что ВСУ получают дополнительную военную помощь и расширяют линии своего снабжения. Это даст возможность нанести ощутимый контрудар.

Экс-командующий сухопутными силами в Европе генерал армии США Марк Гертлинг сравнил противостояние ВСУ и ВС РФ с матчем боксеров в тяжелом весе. По его словам, после истощения российских войск в боях на Донбассе, украинская армия нанесет нокаутирующий контрудар. Об этом офицер написал в своем Twitter.

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"Северодонецк, Попасная, Дибровное (возле Изюма), Рубежное, Запорожье — во всех этих местах происходит удар-контрудар. Это матч боксеров-тяжеловесов. За два месяца борьбы, еще не было нокаута. Это произойдет, из-за опустошения российских сил", — написал Гертлинг.

Генерал отметил, что партизанское движение Украины в Херсонской области истощает силы противника, из-за чего происходит отток войск РФ на юг. В дальнейшем численность личного состава российских подразделений будет только уменьшаться, в то время как ресурсы ВСУ будут расти, в том числе за счет поставок нового военного оборудования. Поэтому Запад должен продолжать оказывать поддержку, считает Гертлинг.

Генерал также комментирует ход боев на Донбассе с точки зрения морального и психологического состояния российских военных. По его словам, есть информация, что подразделения РФ плохо укомплектованы. Из-за нехватки личного состава, целые подразделения отказываются идти в бой. Также участились случаи дезертирства, поскольку подразделения имеют проблемы с продовольствием и ротацией солдат.

"У российских войск неблагоприятные обстоятельства. Морально-психологическое состояние солдат крайне низкое и не улучшается. Отделения сообщают о плохих условиях и крайне плохом руководстве", — пишет Гертлинг.

В то же время ВСУ постепенно получает дополнительную военную помощь и расширяют линии своего снабжения. Генерал отмечает, что боевой дух украинских защитников все еще высок, но солдаты ВСУ достаточно утомлены.

Ранее сообщалось, что согласно данным Института по изучению войны (ISW), российские войска 22 июня продолжали продвигаться на север к Лисичанску вдоль западного берега реки Северский Донец. Также оккупанты пытались безуспешно получить доступ к важнейшей трассе Бахмут-Лисичанск.

Украинские защитники получили партию американских гаубиц М777 у которых отсутствовала система GPS. Как сообщилили в Минобороны, это связано с тем, что правительство США и компании-производители ограничивает доступ к определенным технологиям в условия войны.