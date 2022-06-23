Бій важкоатлетів: війська РФ отримають від ЗСУ нокаут після виснаження сил на Донбасі

Генерал армії США Марк Гертлінг зазначає, що ЗСУ отримують додаткову військову допомогу та розширюють лінії свого постачання. Це дасть можливість завдати відчутного контрудару.

Екскомандувач сухопутними силами в Європі генерал армії США Марк Гертлінг порівняв протистояння ЗСУ та ЗС РФ із матчем боксерів у важкій вазі. За його словами, після виснаження російських військ у боях на Донбасі, українська армія завдасть нокаутуючого контрудару. Про це офіцер написав у своєму Twitter.

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"Сєвєродонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя — у всіх цих місцях відбувається удар-контрудар. Це матч боксерів-важкоатлетів. За два місяці боротьби, ще не було нокауту. Це станеться, через спустошення російських сил", — написав Гертлінг.

Генерал зазначив, що партизанський рух України в Херсонській області виснажує сили супротивника, через що відбувається відтік військ РФ на південь. Надалі чисельність особового складу російських підрозділів лише зменшуватиметься, тоді як ресурси ЗСУ зростатимуть, зокрема завдяки постачанню нового військового обладнання. Тому Захід має продовжувати надавати підтримку, вважає Гертлінг.

Генерал також коментує перебіг боїв на Донбасі з погляду морального та психологічного стану російських військових. За його словами, є інформація, що підрозділи РФ погано укомплектовані. Через брак особового складу цілі підрозділи відмовляються йти в бій. Також почастішали випадки дезертирства, оскільки підрозділи мають проблеми із продовольством та ротацією солдатів.

"У російських військ несприятливі обставини. Морально-психологічний стан солдатів вкрай низький і не покращується. Відділення повідомляють про погані умови й вкрай погане керівництво", — пише Гертлінг.

Водночас ЗСУ поступово отримують додаткову військову допомогу та розширюють лінії свого постачання. Генерал зазначає, що бойовий дух українських захисників все ще високий, але солдати ЗСУ досить стомлені.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними Інституту з вивчення війни (ISW), російські війська 22 червня продовжували просуватися на північ до Лисичанська вздовж західного берега річки Сіверський Донець. Також окупанти намагалися безрезультатно отримати доступ до найважливішої траси Бахмут-Лисичанськ.

Українські захисники отримали партію американських гаубиць М777, у яких була відсутня система GPS. Як повідомили у Міноборони, це пов'язано з тим, що уряд США та компанії-виробники обмежує доступ до певних технологій в умови війни.