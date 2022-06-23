ВСУ отбили штурм оккупантов возле окраины Лисичанска, — Генштаб
ВС РФ, по данным командования, также осуществляли наступательные действия в районе Марьинки, Богородичного, Боровского, Долины, Николаевки и Белой Горы.
Российская армия в течение текущих суток осуществляла штурм в направлении южной окраины Лисичанска, но была вынуждена отступить из-за потерь среди личного состава. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины в вечерней сводке от 23 июня.
На Волынском и Полесском направлениях активных действий, как и признаков формированя ударной группировки, не зафиксировано. На Сиверском направлении ВС РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Старых Вырков, Атинского и Стариково.
На Харьковском направлении российские оккупанты из артиллерии стреляли по Харькову, Русской Лозовой, Печенег, Крестища, Мосьпаново, Старого Салтова, Русских Тишек и Пришиба. На Славянском направлении захватчики из ствольной артиллерии и РСЗО осуществляли обстрелыв районе Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Возле Долины и Богородичного подразделения ВСУ отбили штурм оккупантов и вынудили их отойти на прежние позиции.
Основные силы, по данным Генштаба, россияне сконцентрировали на Северодонецком и Бахмутском направлениях, пытаясь установить контроль над областным центром и Николаевкой. Из танков, артиллерии, авиации, минометов и РСЗО российские войска вели огонь по Сиротино, Лисичанску, Северодонецку, Вороново и Мирной Долине.
Силами 2-го армейского корпуса и подразделений "Росгвардии" захватчики пытались установить полный контроль над Северодонецком. Помимо этого, ВС РФ осуществляли штурм в направлении южной окраины Лисичанска и Боровского, но из-за потерь среди личного состава отступили на прежние позиции. Как отмечает Генштаб, российские оккупанты провели разведку боем в районе населенного пункта Белая Гора и продолжили наступление возле Рай-Александровки, где продолжаются боевые действия.
На Бахмутском направлении ВС РФ из артиллерии обстреливали наши ВСУ в районе Николаевки, Берестового, Клинового, Торецка, Новолуганского, Покровского, Луганского и Кодемы. Армейская авиация россиян нанесла авиаудар вблизи Клинового. Штурмовым группам 1-го армейского корпуса удалось захватить Николаевку.
На Новопавловском направлении оккупанты обстреливали из танков и артиллерии Павловку, Угледар и Пречистовку. Также зафиксированы вражеские авиаудары в районе Павловки, Угледара и Шевченко. Оккупанты также задействовали ДРГ возле Времовки, Новоселки и Нескучного, но диверсанты были вынуждены отступить после сопротивления ВСУ.
На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных действий ВС РФ не зафиксировано. Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции ВСУ обстреливались рядом с Авдеевкой, Песками, Опытным, Марьинкой и Новополем. Также подразделениям ВСУ удалось отбить штурм в направлении Марьинки.
На Южнобужском направлении противник проводил аэроразведку с использованием БПЛА и обстреливал гражданскую инфраструктуру по ствольной и РСЗО возле Добрянки, Николаевки и Трудолюбовки. Позиции ВСУ рядом с Княжевкой подверлись авиаудару.
Генштаб предупреждает, что в акватории Черного и Азовского морей продолжает оставаться группировка Черноморского флота РФ, способная наносить удары по материковой части Украины. В частности, в полной боевой готовности состоят пять носителей ракетного вооружения.
Напомним, ранее американский Институт исследования войны ISW прогнозировал масштабное наступление ВС РФ на Лисичанск.
Также сообщалось, что ВС РФ пытались окружить украинскую группировку в районе Золотого, однако подразделения ВСУ сыграли на опережение и вышли с опасного участка фронта.