ВСУ отбили штурм оккупантов возле окраины Лисичанска, — Генштаб

ВС РФ, по данным командования, также осуществляли наступательные действия в районе Марьинки, Богородичного, Боровского, Долины, Николаевки и Белой Горы.

Российская армия в течение текущих суток осуществляла штурм в направлении южной окраины Лисичанска, но была вынуждена отступить из-за потерь среди личного состава. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины в вечерней сводке от 23 июня.

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На Волынском и Полесском направлениях активных действий, как и признаков формированя ударной группировки, не зафиксировано. На Сиверском направлении ВС РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Старых Вырков, Атинского и Стариково.

На Харьковском направлении российские оккупанты из артиллерии стреляли по Харькову, Русской Лозовой, Печенег, Крестища, Мосьпаново, Старого Салтова, Русских Тишек и Пришиба. На Славянском направлении захватчики из ствольной артиллерии и РСЗО осуществляли обстрелыв районе Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Возле Долины и Богородичного подразделения ВСУ отбили штурм оккупантов и вынудили их отойти на прежние позиции.

Основные силы, по данным Генштаба, россияне сконцентрировали на Северодонецком и Бахмутском направлениях, пытаясь установить контроль над областным центром и Николаевкой. Из танков, артиллерии, авиации, минометов и РСЗО российские войска вели огонь по Сиротино, Лисичанску, Северодонецку, Вороново и Мирной Долине.

Силами 2-го армейского корпуса и подразделений "Росгвардии" захватчики пытались установить полный контроль над Северодонецком. Помимо этого, ВС РФ осуществляли штурм в направлении южной окраины Лисичанска и Боровского, но из-за потерь среди личного состава отступили на прежние позиции. Как отмечает Генштаб, российские оккупанты провели разведку боем в районе населенного пункта Белая Гора и продолжили наступление возле Рай-Александровки, где продолжаются боевые действия.

На Бахмутском направлении ВС РФ из артиллерии обстреливали наши ВСУ в районе Николаевки, Берестового, Клинового, Торецка, Новолуганского, Покровского, Луганского и Кодемы. Армейская авиация россиян нанесла авиаудар вблизи Клинового. Штурмовым группам 1-го армейского корпуса удалось захватить Николаевку.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреливали из танков и артиллерии Павловку, Угледар и Пречистовку. Также зафиксированы вражеские авиаудары в районе Павловки, Угледара и Шевченко. Оккупанты также задействовали ДРГ возле Времовки, Новоселки и Нескучного, но диверсанты были вынуждены отступить после сопротивления ВСУ.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных действий ВС РФ не зафиксировано. Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции ВСУ обстреливались рядом с Авдеевкой, Песками, Опытным, Марьинкой и Новополем. Также подразделениям ВСУ удалось отбить штурм в направлении Марьинки.

На Южнобужском направлении противник проводил аэроразведку с использованием БПЛА и обстреливал гражданскую инфраструктуру по ствольной и РСЗО возле Добрянки, Николаевки и Трудолюбовки. Позиции ВСУ рядом с Княжевкой подверлись авиаудару.

Генштаб предупреждает, что в акватории Черного и Азовского морей продолжает оставаться группировка Черноморского флота РФ, способная наносить удары по материковой части Украины. В частности, в полной боевой готовности состоят пять носителей ракетного вооружения.

[ + – ] ВСУ отбили штурм россиян на Марьинку, Лисичанск, Боровское, Долину и Богородичное

Напомним, ранее американский Институт исследования войны ISW прогнозировал масштабное наступление ВС РФ на Лисичанск.

Также сообщалось, что ВС РФ пытались окружить украинскую группировку в районе Золотого, однако подразделения ВСУ сыграли на опережение и вышли с опасного участка фронта.