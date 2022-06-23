ЗСУ відбили штурм окупантів біля околиці Лисичанська, — Генштаб

ЗС РФ, за даними командування, також здійснювали наступальні дії в районі Мар'їнки, Богородичного, Боровського, Долини, Миколаївки та Білої Гори.

Російська армія протягом поточної доби здійснювала штурм у напрямку південної околиці Лисичанська, але була змушена відступити через втрати серед особового складу. Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у вечірньому зведенні від 23 червня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

На Волинському та Поліському напрямах активних дій, як і ознак формування ударного угруповання не зафіксовано. На Сіверському напрямку ЗС РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Старих Вирків, Атинського та Старикова.

На Харківському напрямку російські окупанти з артилерії стріляли по Харкову, Російській Лозовій, Печенігах, Хрестищу, Мосьпановому, Старому Салтову, Російських Тишках і Пришибу. На Слов'янському напрямку загарбники зі ствольної артилерії та РСЗВ здійснювали обстріл у районі Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петровського, Вернопілля та Мазанівки. Біля Долини та Богородичного підрозділи ЗСУ відбили штурм окупантів і змусили їх відійти на колишні позиції.

Основні сили, за даними Генштабу, росіяни сконцентрували на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах, намагаючись встановити контроль над обласним центром і Миколаївкою. З танків, артилерії, авіації, мінометів і РСЗВ російські війська вели вогонь по Сиротиному, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Вороновому та Мирній Долині.

Силами 2-го армійського корпусу та підрозділів "Росгвардії" загарбники намагалися встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Крім цього, ЗС РФ здійснювали штурм у напрямку південної околиці Лисичанська та Боровського, але через втрати серед особового складу відступили на колишні позиції. Як зазначає Генштаб, російські окупанти провели розвідку боєм у районі населеного пункту Біла Гора та продовжили наступ біля Рай-Олександрівки, де продовжуються бойові дії.

На Бахмутському напрямку ЗС РФ із артилерії обстрілювали наші ЗСУ в районі Миколаївки, Берестового, Клинового, Торецька, Новолуганського, Покровського, Луганського та Кодеми. Армійська авіація росіян завдала авіаудару поблизу Клинового. Штурмовим групам 1-го армійського корпусу вдалося захопити Миколаївку.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстрілювали з танків і артилерії Павлівку, Вугледар і Пречистівку. Також зафіксовано ворожі авіаудари в районі Павлівки, Вугледара та Шевченка. Окупанти також задіяли ДРГ біля Времівки, Новосілки та Ненудного, але диверсанти були змушені відступити після опору ЗСУ.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямах активних дій ЗС РФ не зафіксовано. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позиції ЗСУ були обстріляні поряд із Авдіївкою, Пісками, Опитним, Мар'їнкою та Новополем. Також підрозділам ЗСУ вдалося відбити штурм у напрямку Мар'їнки.

На Південнобузькому напрямку противник проводив аеророзвідку з використанням БПЛА й обстрілював цивільну інфраструктуру зі ствольної та РСЗВ біля Добрянки, Миколаївки та Трудолюбівки. Позиції ЗСУ поруч із Княжівкою зазнали авіаудару.

Генштаб попереджає, що в акваторії Чорного й Азовського морів продовжує залишатися угруповання Чорноморського флоту РФ, здатне завдавати ударів по материковій частині України. Зокрема в повній бойовій готовності перебувають п'ять носіїв ракетного озброєння.

[ + – ] ЗСУ відбили штурм росіян на Мар'їнку, Лисичанськ, Борівське, Долину та Богородичне

Нагадаємо, раніше американський Інститут дослідження війни ISW прогнозував масштабний наступ ЗС РФ на Лисичанськ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ намагалися оточити українське угруповання в районі Золотого, проте підрозділи ЗСУ зіграли на випередження та вийшли з небезпечної ділянки фронту.