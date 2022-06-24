Россияне похищают родственников бойцов ВСУ на оккупированных территориях, — разведка
Оккупанты берут в заложники членов семей украинских бойцов, в том числе детей, чтобы заставить бойцов ВСУ прибыть на захваченные территории.
Российские военные похищают и удерживают в заложниках родственников украинских военнослужащих. Такие случаи наиболее распространены на оккупированных территориях юга Украины. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
По данным разведки, оккупанты похищают родственников украинских бойцов при помощи информации, полученной из баз данных или от пособников российских сил. Большинство случаев похищений зафиксировано в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Таким действиям подвергаются как взрослые люди, в том числе женщины и люди пожилого возраста, так и дети.
"В частности, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего", — говорится в сообщении.
При этом в ГУР указали, что российские силы могут связываться с украинскими военными и потребовать от них приехать на оккупированные территории страны в обмен на обеспечение безопасности их близких.
Разведка подчеркнула, что такие случаи являются военными преступлениями и они должны быть расследованы должным образом.
Тем временем, по данным Службы безопасности Украины, российские спецслужбы используют мобильные игры для получения секретной информации от украинских детей. В частности, игрокам предлагается фотографировать местность либо объекты военной и критической инфраструктуры на территории украинских населенных пунктов.