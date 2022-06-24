Россияне похищают родственников бойцов ВСУ на оккупированных территориях, — разведка

Оккупанты берут в заложники членов семей украинских бойцов, в том числе детей, чтобы заставить бойцов ВСУ прибыть на захваченные территории.

Российские военные похищают и удерживают в заложниках родственников украинских военнослужащих. Такие случаи наиболее распространены на оккупированных территориях юга Украины. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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По данным разведки, оккупанты похищают родственников украинских бойцов при помощи информации, полученной из баз данных или от пособников российских сил. Большинство случаев похищений зафиксировано в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Таким действиям подвергаются как взрослые люди, в том числе женщины и люди пожилого возраста, так и дети.

"В частности, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего", — говорится в сообщении.

При этом в ГУР указали, что российские силы могут связываться с украинскими военными и потребовать от них приехать на оккупированные территории страны в обмен на обеспечение безопасности их близких.

Разведка подчеркнула, что такие случаи являются военными преступлениями и они должны быть расследованы должным образом.

Тем временем, по данным Службы безопасности Украины, российские спецслужбы используют мобильные игры для получения секретной информации от украинских детей. В частности, игрокам предлагается фотографировать местность либо объекты военной и критической инфраструктуры на территории украинских населенных пунктов.