Российские спецслужбы вербуют украинских детей через мобильные игры, — СБУ

Для получения призов игрокам нужно фотографировать объекты военной и критической инфраструктуры на территории своих населенных пунктов. В Кировоградской области за это уже задержали двух подростков.

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Спецслужбы России используют мобильные игры на территории Украины для получения секретной информации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Вербовка" украинских детей происходит с помощью специальных смарт-приложений, где участникам надо искать коробки с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги. Для этого игрокам необходимо фотографировать местность либо объекты военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. Эту информацию с геолокациями участники загружают в базу игрового приложения.

В частности, в Кировоградской области уже задержали двух подростков, фотографирующих блокпосты, элеваторы и автомобильные дороги. Оба несовершеннолетних украинца являются жителями города Желтые Воды Днепропетровской области. На их смартфонах правоохранители нашли установленное интерактивное приложение, куда они и собирались "залить" все сделанные в регионе снимки.

"Таким образом, враг "в темную", то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов", — объяснил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Доступ к администрированию мобильного приложения осуществляется подконтрольной спецслужбам РФ IT-компанией, зарегистрированной в одной из европейских стран и занимающейся распространением интерактивных платформ.

"СБУ проводит комплексные меры для блокирования вражеского вмешательства в электронные системы официальных мобильных приложений и привлечения к ответственности всех виновных лиц", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, в СБУ сообщили, кто и откуда ударил "Точкой-У" по вокзалу с людьми в Краматорске. Несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже восемь лет.

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