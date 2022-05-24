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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Російські спецслужби вербують українських дітей через мобільні ігри, — СБУ

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Для отримання призів гравцям потрібно фотографувати об'єкти військової та критичної інфраструктури на території своїх населених пунктів. На Кіровоградщині за це вже затримали двох підлітків.

Спецслужби Росії використовують мобільні ігри на території України для отримання таємної інформації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Вербування" українських дітей відбувається за допомогою спеціальних смарт-додатків, де учасникам треба шукати коробки з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші. Для цього гравцям необхідно фотографувати місцевість чи об'єкти військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів. Цю інформацію з геолокаціями учасники завантажують в базу ігрової програми.

Зокрема, на Кіровоградщині вже затримали двох підлітків, які фотографують блокпости, елеватори й автомобільні дороги. Обидва неповнолітні українці є жителями міста Жовті Води Дніпропетровської області. На їхніх смартфонах правоохоронці знайшли встановлену інтерактивну програму, куди вони й збиралися "залити" всі зроблені в регіоні знімки.

"Так, ворог "в темну", тобто без їхнього відома, використав українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливі об'єкти", — пояснив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Доступ до адміністрування мобільного додатка здійснюється підконтрольною спецслужбам РФ IT-компанією, зареєстрованою в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

"СБУ проводить комплексні заходи для блокування ворожого втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків і притягнення до відповідальності всіх винних осіб", — наголосили у пресслужбі відомства.

Нагадаємо, в СБУ повідомили, хто і звідки вдарив "Точкою-У" по вокзалу з людьми в Краматорську. Декілька комплексів із "Точкою У" розміщено на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже вісім років.

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