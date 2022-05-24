Російські спецслужби вербують українських дітей через мобільні ігри, — СБУ

Для отримання призів гравцям потрібно фотографувати об'єкти військової та критичної інфраструктури на території своїх населених пунктів. На Кіровоградщині за це вже затримали двох підлітків.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Спецслужби Росії використовують мобільні ігри на території України для отримання таємної інформації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Вербування" українських дітей відбувається за допомогою спеціальних смарт-додатків, де учасникам треба шукати коробки з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші. Для цього гравцям необхідно фотографувати місцевість чи об'єкти військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів. Цю інформацію з геолокаціями учасники завантажують в базу ігрової програми.

Зокрема, на Кіровоградщині вже затримали двох підлітків, які фотографують блокпости, елеватори й автомобільні дороги. Обидва неповнолітні українці є жителями міста Жовті Води Дніпропетровської області. На їхніх смартфонах правоохоронці знайшли встановлену інтерактивну програму, куди вони й збиралися "залити" всі зроблені в регіоні знімки.

"Так, ворог "в темну", тобто без їхнього відома, використав українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливі об'єкти", — пояснив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Доступ до адміністрування мобільного додатка здійснюється підконтрольною спецслужбам РФ IT-компанією, зареєстрованою в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

"СБУ проводить комплексні заходи для блокування ворожого втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків і притягнення до відповідальності всіх винних осіб", — наголосили у пресслужбі відомства.

Нагадаємо, в СБУ повідомили, хто і звідки вдарив "Точкою-У" по вокзалу з людьми в Краматорську. Декілька комплексів із "Точкою У" розміщено на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже вісім років.

Раніше Фокус розповідав про схему розкрадання гуманітарки на Черкащині.