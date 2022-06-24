Росіяни викрадають родичів бійців ЗСУ на окупованих територіях, — розвідка

Окупанти беруть у заручники членів сімей українських бійців, зокрема дітей, щоб змусити бійців ЗСУ прибути на захоплені території.

Російські військові викрадають та утримують у заручниках родичів українських військовослужбовців. Такі випадки є найбільш поширеними на окупованих територіях півдня України. Про це у п'ятницю, 24 червня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними розвідки, окупанти викрадають родичів українських бійців за допомогою інформації, отриманої з бази даних або від посібників російських сил. Більшість випадків викрадень зафіксовано у Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях. Таким діям піддаються як дорослі люди, зокрема жінки і люди похилого віку, так і діти.

"Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли у заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця", — йдеться у повідомленні.

Водночас у ГУР зазначили, що російські сили можуть зв'язуватися з українськими військовими та вимагати від них приїхати на окуповані території країни в обмін на безпеку їхніх близьких.

Розвідка наголосила, що такі випадки є воєнними злочинами і вони мають бути розслідувані належним способом.

За даними Служби безпеки України, російські спецслужби використовують мобільні ігри для отримання секретної інформації від українських дітей. Зокрема, гравцям пропонується фотографувати місцевість чи об'єкти військової та критичної інфраструктури на території українських населених пунктів.