Немецкие военные массово увольняются со службы на фоне войны в Украине, — Spiegel

С начала года поступили заявления об отказе продолжать службу от более чем 500 немецких военнослужащих "по соображениям совести".

Более 500 немецких военных отказались продолжать службу с января по июнь этого года. Они подали заявления об увольнении на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом в пятницу, 24 июня, информирует немецкое издание Spiegel.

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"С января по 2 июня в Федеральное управление по делам семьи и гражданского общества поступило 533 заявления об отказе от военной службы по соображениям совести", — говорится в публикации.

Согласно официальной информации, на которую ссылаются журналисты, этот показатель более чем в два раза превышает тот, который был зафиксирован в прошлом году, когда со службы уволились 209 человек за аналогичный период.

По данным издания, 528 из полученных заявок об увольнении со службы поступили от действующих военнослужащих или резервистов, 5 — от еще не приступавших к службе. В качестве причины отказа от службы немцы приводили тот факт, что они якобы "не ожидали военного конфликта".

В публикации также отмечается, что лица, которые отказываются служить по соображениям совести, могут ссылаться на свой статус отказников в случае введения призыва на военную службу, в том числе и при сценарии возникновения необходимости обороны государства.

Все призванные лица, отказывающиеся от военной службы по соображениям совести, могут ссылаться на свой статус отказников как в случае повторного введения призыва на военную службу, так и в случае напряженности и защиты.

Напомним, ранее главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что странам НАТО нужно быть готовыми к применению ядерного оружия в случае чрезвычайной ситуации.

Перед этим немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии сопротивляется передаче Украине танков Leopard 2 Испанией.